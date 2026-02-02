台北國際書展主題國泰國 前進黨前黨魁皮塔將來台參加

一起合照、為即將開展的書展暖身，今（2026）年度的台北國際書展3日到8日將在世貿一館舉行。這次主題國鎖定「泰國」，展現泰國出版物的多元性，像是BL和GL的小說是亮點之一，將有作者來台，分享創作的心路歷程。

台北書展基金會董事長郝明義表示，「謝謝泰國，因為泰國這一次當我們的主題國，從去年就非常大規模、盛大的來準備。」

特別的是，泰國將在8日進行大選，泰國前進黨的前黨魁皮塔，將在投完票後來台參加書展，分享自己的創作，成為亮點之一。

讀書共和國出版集團業務經理賴佩瑜指出，「主要是他聽聞台灣現在的政治狀況，跟台灣年輕人對於政治的參與度，那對照於目前泰國 ，他認為整個東亞、甚至東南亞的政治，我們應該是一個共同體、相互影響。」

配合文化部的文化幣使用，讓閱讀向下扎根，這次書展年輕讀者可以憑文化幣免費入場，文化幣還可以加碼使用，1200點最高可加碼到1800點。

時報出版業務部副總監蕭莞儀提到，「很期待就是書展開始的時候，年輕的讀者可以用文化幣進場，來這邊選一些比較適合的品項。」

文化部次長李靜慧說：「門票全抵啦，或者是2點送1點啦，這邊就是誠摰的歡迎大家，能夠一起來參與。」

不只實體的書籍閱讀，數位閱讀也成為另一股趨勢，包括博客來等的電子出版業者也在現場設攤，分享這股數位閱讀的魅力，也成為書展另一個焦點。而包括總統賴清德等人，3日會出席書展開幕典禮，為這個出版界盛事揭開序幕。