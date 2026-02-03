台北國際書展今登場 遊覽車、檳榔攤、菜市場都變書香展示台

2026台北國際書展於2月3日開跑。文化部提供



2026台北國際書展今（2/3）日開跑，29國、509家出版社參展，規模創新高，不僅主題國泰國帶來37位作家登場，國內出版界也展現閱讀能量與策展創意，獨立出版聯盟以遊覽車、發財車、檳榔攤入題，童書館則化身菜市場，讓大小朋友一起選菜、搭配閱讀套餐，超過千場活動將在接下來6天連輪番登場。

2026年台北國際書展今日開跑，有來自29國、國內外509家出版社參展，超過60位國際作家來臺，總共舉辦超過千場閱讀活動，規模突破過往紀錄。

文化部長李遠致詞時表示，台北國際書展是亞洲最大書展，今年在年前開始，好像預告了出版業將來一年的豐收，今年主題國是泰國，他跟代表聊天時，發現他可以說出所有電影明星名字，可見兩國文化交流很多，書展最大意義，是把世界最好作品作家邀請來台灣，也把台灣作品、漫畫推展到全世界，預祝今年順利。

書展基金會董事長郝明義表示，每年書展都令人期待，今年人工智慧改變大家的認知，急劇改變的世界也改變大家信念，這個情況下大家還願意參加書展、相信書的力量，讓他很感動，希望書展不僅是亞洲的meeting place，也成為世界的meeting place 。

今年主題國泰國，泰國館以「泰式創意生活」為題，希望透過書籍與文化活動，讓更多人認識泰國文化，由泰國前副總理兼外交部長帕恩普里・巴希達・努卡拉（Parnpree Bahiddha-Nukara）帶領37位泰國作家來台交流，展出50本精選書籍，涵蓋小說、童書、漫畫與插畫等多樣題材；此外也安排多項互動體驗，包括泰國美食品嚐、泰拳示範及泰語教學。

眾所矚目的公民書區，由獨立出版聯盟打造的「讀字塞車」，以遊覽車、發財車與檳榔攤等日常場景入題；台灣獨立書店文化協會規劃「閱讀轉運站」，設計5條閱讀路線與月台；台灣勞工陣線則推出「閱讀青紅燈」，透過紅綠燈與道路反光鏡牆的空間意象，引導讀者在閱讀中思考節奏、選擇與方向，鼓勵讀者以耐心、趣味與反思的姿態，重新進入閱讀世界。

童書主題館則以菜市場為靈感，轉化為充滿故事與想像力的閱讀市集，展場中規劃「心靈有機屋」、「情緒廚房」等6大主題攤位，親子可透過「採買」的方式蒐集不同主題的閱讀元素，並自由組合成專屬於自己的「閱讀套餐」。

文學書區由台灣文學館策劃旅行文學展，精選近百部作品，呈現台灣作家筆下的多元風景與生命經驗，分為「旅行與旅行文學」、「移動中」、「旅途上的風景」以及「世界／視界」等4大展區，帶領讀者從文字出發，感受時空與地理交錯的旅行印象。

文化部表示，台北國際書展期間，桃園（含）以南及宜花東讀者持台鐵、高鐵當日紙本票根免費入場參觀，未滿18歲民眾、身障人士及1位陪同者憑證免費入場；同時，平日（2月3日至6日）將發放門票全額抵用金，另18歲至22歲青年憑文化幣參觀書展免費、文化幣於書展現場消費使用2點送1點，同時不限金額消費，也可獲文化幣APP遊戲任務中，以「黃阿瑪的後宮生活」為主題的「故事共鳴」徽章。更多活動訊息請參閱台北國際書展官方網站。

