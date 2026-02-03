台北國際書展今登場！509家出版社、60位國際作家來台 3類人免費入場

記者柯美儀／台北報導

2026第34屆台北國際書展今登場。（圖／記者柯美儀攝影）

2026第34屆台北國際書展今（3）日至8日於世貿一館舉辦，主題為「閱讀泰精彩」，主題國為泰國。集結29國、509家出版社與超過60位國際作家來台，舉辦逾千場閱讀活動，規模與國際參與度皆創新高；書展也推出多項優惠，桃園以南及宜花東讀者持當日台鐵或高鐵紙本票根可免費入場，未滿18歲、身障人士及1名陪同者亦可憑證免費參觀；平日（2月3日至6日）入場可獲門票全額抵用金，18至22歲青年憑文化幣還可免費入場。

文化部政務次長李靜慧表示，出版工作不只是冷冰冰的政策，更是台灣社會故事的累積與想像力的延續，以及構成國家重要的文化力。文化部透過舉辦台北國際書展，持續支持台灣出版業，讓出版社與作家藉由台北國際書展的場域，展示過去時間所累積的作品與讀者互動，也期待在此和新朋友相遇、和老朋友重逢，一同感受閱讀的美好。

參展規模破紀錄

台北書展基金會董事長郝明義表示，2026年台北國際書展有來自29國、國內外509家出版社參展，超過60位國際作家來台，總共舉辦超過千場閱讀活動。「今年參展單位及國外作者的參與都破紀錄」，郝明義說，今年書展參展單位的踴躍程度首次超過展場空間容量，所以特別將書展大賞、數位主題館都移至2樓空間。

此外，今年書展特別加入小誌展「Reading is amaZINE」特別展區，以及為閱讀解謎「反讀怪的挑戰」的活動路線，邀請讀者在城市與書展現場進行動腦走讀，從場內延伸到場外；除了主展場台北外，也將串聯活動延伸到北中南，變成一個全國性的書展。

台北國際書展個展區焦點書籍。（圖／文化部提供）

泰國商務處處長李佩佩說，泰國主題館以「CreaTHAIvity｜泰式創意生活」為主題，結合泰國在地智慧、傳統文化與當代創意，呈現泰國出版業如何立足本地、放眼國際，也希望透過書籍與文化活動，讓更多人認識泰國文化、生活與創意產業。展覽內容包含由泰國前副總理兼外交部長帕恩普里・巴希達・努卡拉（Parnpree Bahiddha-Nukara）帶領共37位泰國作家來台交流，展出50本精選書籍，涵蓋小說、童書、漫畫與插畫等多樣題材；並特別設置插畫展區，描繪泰國都市風景與日常生活樣貌，呈現泰國文化與生活細節；此外，也安排多項互動體驗，包括泰國美食品嚐、泰拳示範及泰語教學，讓觀眾從閱讀延伸至感官體驗，親身感受泰國文化魅力。

文學書區聚焦旅行書寫 公民書區翻轉閱讀想像

文學書區由台灣文學館策劃「字遊，自在：旅行文學展」，精選近百部作品，呈現台灣作家筆下的多元風景與生命經驗。展覽分為「旅行與旅行文學」、「移動中」、「旅途上的風景」以及「世界／視界」等4大展區，帶領讀者從文字出發，感受時空與地理交錯的旅行印象。

公民書區以濃厚的台灣感性吸引目光，由獨立出版聯盟打造的「讀字塞車」，以遊覽車、發財車與檳榔攤等日常場景入題；台灣獨立書店文化協會規劃「閱讀轉運站」，設計5條閱讀路線與月台；台灣勞工陣線則推出「閱讀青紅燈」，透過紅綠燈與道路反光鏡牆的空間意象，引導讀者在閱讀中思考節奏、選擇與方向，透過極具在地特色的空間轉譯，鼓勵讀者以耐心、趣味與反思的姿態，重新進入閱讀世界。

童書主題館化身閱讀市集 多國作家與台灣讀者近距離交流

童書主題館「驚奇市場」則以台灣熟悉的「菜市場」為靈感，轉化為充滿故事與想像力的閱讀市集。展場中規劃「心靈有機屋」、「情緒廚房」等6大主題攤位，親子可透過「採買」的方式蒐集不同主題的閱讀元素，並自由組合成專屬於自己的「閱讀套餐」，在遊逛與互動中培養閱讀興趣。

此外，韓國BL小說人氣作家Flona、千明官、金庸世、金并燮、繪本藝術家白希那；日本文壇代表性作家吉本芭娜娜、美國小說家安東尼・馬拉（Anthony Marra）亦將於書展期間抵達台灣，與台灣讀者近距離交流互動，探討創作歷程。

入場優惠一次看

文化部表示，2026年台北國際書展期間，桃園（含）以南及宜花東讀者持鐵、高鐵當日紙本票根免費入場參觀，未滿18歲民眾、身障人士及1位陪同者憑證免費入場；同時，平日（2月3日至6日）將發放門票全額抵用金，另18歲至22歲青年憑文化幣參觀書展免費、文化幣於書展現場消費使用2點送1點，同時不限金額消費，也可獲得文化幣APP遊戲任務中，首季以「黃阿瑪的後宮生活」為主題的「故事共鳴」徽章。

