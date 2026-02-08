台北國際書展今閉幕 李遠期勉將台灣文化介紹到全世界

文化部長李遠今天(8日)出席2026台北國際書展閉幕典禮時指出，政府從總統到行政院正、副院長以及部會首長都會撥空參觀書展，由此可見，台灣在政策推動下，很努力希望透過書展將全世界的文化帶進台灣，並將台灣文化介紹到全世界，他也提到現在看到台灣歷經經濟、科技起飛，文化也跟著起飛，期盼與世界各國的文化交流不會停歇。

李遠致詞時表示，除了7日另有活動外，幾乎每天都有來今年的台北國際書展，而書展的傳統之一，就是上至總統、行政院正、副院長，下至部會首長都會來參觀書展，這點也讓外國人感到好奇，政治人物怎麼會那麼喜歡來逛書展。

李遠認為，由此可見，台灣在政府政策下，很努力想要成為文化大國，並希望透過書展，將全世界的文化帶進台灣，也把台灣文化介紹到全世界。他並特別感謝此次泰國在展覽中設立主題館，將泰國文化與國人分享。他說：『(原音)泰國方面就在台灣各地做了很多廣告、看板，我當時看了感覺就是泰國本身也很想把泰國的文化跟全世界交流，後來果然我發現，走到那個泰國主題館人非常多，而且非常成功的介紹了泰國的所有文化，包括漫畫、包括文學，也包括泰國的食物，像我們行政院長，他就買了很多泰國的食物，每個人喜歡的都不一樣。』

李遠表示，他既是文化部長也是一名作家，創作長達50年、寫了103本書，並開玩笑地說不敢公布書展採買書單，因為拉著行李箱遇到的都是出版社、是曾經的老闆，不敢買錯書，便偷偷購買30多本書，放在家裡至今還沒有時間整理。

李遠指出，看到台灣經過這麼漫長的時間，經濟、科技起飛，文化也跟著起飛，非常感謝全世界各國與台灣的文化交流，期盼將來這些交流不會停歇。他並提到，明年書展主題館將由捷克接棒，期待未來攜手各國做文化交流，一起享受文化。(編輯：鍾錦隆)