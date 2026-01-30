台北國際書展優惠開炸！平日門票全額抵用 文化幣最高加碼600點

【記者張綵茜／台北報導】2026台北國際書展將於2月3-8日於世貿一館舉辦，主題為「閱讀泰精彩」，主題國為泰國。為搶攻書展人潮、鼓勵閱讀消費，文化部祭出多項加碼優惠，不僅推出「平日門票全額抵用金」，可在展場不限金額一次全額抵用，13至22歲文化幣也同步放大效益，書展期間享有免費入場、消費加碼回饋與限定徽章任務。

文化部於今年台北國際書展期間，推出「平日門票全額抵用金」，2月3-6日於書展現場消費，不限金額、品項可一次性全額抵用，使用張數不限，但不得找零、轉售，遺失不補發，隔天使用、複印、翻拍或毀損者無效，也不得兌換現金；使用全額抵用金券時，仍可取得全額發票。

同時，今年文化幣除13-22歲全面發放1200點外，文化部在書展期間更推出3大優惠。首先，18-22歲文化幣帳戶餘額超過100點者，可憑文化幣免費入場（未滿18歲持身分證或其他可證明文件免費入場）；第2大優惠則是書展現場以文化幣消費「使用2點送1點」，1200點最高可加碼至1800點。

此外，今年文化幣APP全面升級「遊戲化」，每季聯名台灣角色IP陪伴青少年完成任務，可獲得限定徽章；累積指定任務及徽章，則能獲得晉級機會。首季由「黃阿瑪的後宮生活」領軍，書展期間於展內攤位使用文化幣，不限金額即可獲得代表書店及出版業的「故事共鳴」徽章；書展期間也能挑戰「快閃任務」，展內攤位消費累計達600點文化幣，即可獲得「瞬行制霸」的書展限定徽章。

文化部表示，今年書展期間持續推出「寒假趣書展」活動，邀請全台各級學校、課後輔導中心及自學團體組隊參觀，並補助符合偏遠、極偏與特偏學校資格的學生參觀費用。考量去年樺加沙颱風重創花蓮光復鄉，文化部也特別邀請光復商工、光復國中、富源國中及太巴塱國小師生北上參觀台北國際書展，除贈送每校一套「精選之星」適齡讀物外，學生還可獲得圖書兌換券，並安排前往宜蘭傳藝中心參訪。

