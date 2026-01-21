台北國際書展化身思想路口 公民書區引路前行

2026台北國際書展將於2月3日至8日在世貿一館登場，今年除了泰國受邀擔任主題國外，最具話題性的「公民書區」以「道路」為策展核心，把閱讀變成一場結合民主精神、社會觀察與生活感性的閱讀風景，邀請讀者在書頁與現實交會的路口為停滯的時代找方向，思考下一步該往哪裡走。

文化部21日搶先曝光今年台北國際書展各展區策展亮點，童書主題館以「菜市場」為靈感，化身熱鬧的「閱讀市集」，讓親子像採買一樣組合專屬書單。數位主題館以「聲音」為核心，結合AI語音與影像生成技術，搭配台灣在地植物香氛，打造可看、可聽、可聞的沉浸式閱讀體驗。文策院策劃的台灣漫畫館以「一起來追星吧！」為題，讓讀者像追星般追漫畫，感受台漫的原創魅力。文學書區則由國立台灣文學館策展，以旅行文學為主軸，精選近百部作品，帶領讀者穿越百年移動與書寫風景。

每年最受矚目的「公民書區」今年再度匯集獨立出版聯盟、NGO非政府組織與獨立書店三大閱讀行動。獨立出版聯盟策劃的「讀字塞車」以車陣場景隱喻社會卡關，藉由閱讀想像成突破停滯的引擎。今年共有42家獨立出版社進駐，每一家出版社化身為車陣中的一個座位，書本成為燃料，閱讀則是前行的力量；同時規劃超過70場講座，讓書區成為熱鬧卻不失深度的思想車道。

獨立出版聯盟常務理事劉子華指出，去年全球動盪不安，策展正是希望把「卡住的時代」轉化為重新出發的契機。她說：『(原音)面對這樣的一個全球性的停滯跟戰動亂，我們把塞車變成是一種轉機，那『讀字塞車』把讀字公民書區畫成一個閱讀的塞車道、超車道，當你世界卡卡的時候，我們可以透過閱讀讓讀書帶你前行。』

NGO展區則以「閱讀青紅燈」與「過馬路」為意象，呼應台灣的民主歷程，並設置反光鏡牆與小講座區，透過超過50場座談，讓司法、勞動、精神健康等容易被忽略的議題被重新看見，邀請讀者在對話中共同思索社會的前進節奏。

台灣獨立書店文化協會則打造「閱讀轉運站」，把展區化身為車站與路網，5條閱讀路線串起100本書，象徵每次翻頁都是一次生命與方向的轉換。

此外，今年台北國際書展也力邀92歲「國寶級作家」黃春明與繪本創作者賴馬擔任閱讀大使，各自推薦10本書單，促成跨世代共讀。書展期間還推出寒假趣書展、滿額抽機票與多項免費入場優惠，邀請民眾走進書展，在閱讀鋪成的道路上找到屬於自己的前行方向。(編輯：沈鎮江)