台北國際書展原民館開館 盼以出版品傳承原民文化

一年一度的台北國際書展今天(3日)展開，原民會和原住民族語言發展研究基金會、原住民族文化事業基金會共同合作的台灣原住民館也正式開幕。原民會副主委杜張梅莊(Adralriw Abaliusu)表示，希望透過這些書籍跟影音等出版品讓原民文化傳遞下去，也歡迎大家走進原民館看見原民文化的感動與理解。

2026年台北國際書展盛大開幕，台灣原住民族館也同步開館。原民會副主委杜張梅莊(Adralriw Abaliusu)表示，今年的展場有20幾年來原民會在政策推動及文化語言上的各方成果，他要感謝所有原住民作者、研究者和文化實踐工作者所做出的成績。

杜張梅莊也歡迎大家能走進館中，從字裡行間對原住民文化有更深層的認識和理解，並讓原住民文化能傳承下去。杜張梅莊：『(原音)我們也非常期待在這樣空間裡面，台灣原住民族館，大家走進來能夠在字裡行間看見原住民文化的感動、尊重與理解，也希望透過這樣認知讓原民文化繼續傳遞下去。也非常謝謝因為我們先進們的這些努力，創造出這樣成果，讓世界能夠看見原住民故事，能夠傳承文化、能夠閱讀它，這是我們原民會辦這次書展最大的目的。』

前原民會主委孫大川也出席座談會，他表示，原住民在過去幾百年沒有文字，讓內在的自我認同失去線索，因此他十分鼓勵這代原住民建立文獻。他並指出，雖然建立文獻也包括論文或各種文體，不一定只有文學創作，但文學比較柔軟、可以滑到別人心裡，也可以跨時代觸動讀者的心，不像論文多是處理當代某件事情，寫完、事過境遷就失效，因此他鼓勵原住民寫作，因為這是給300年、500年後孩子們的禮物，也是給台灣的禮物。(編輯：沈鎮江)