台北國際書展吸引58萬人次 李遠：持續進行文化外交

（中央社台北8日電）2026台北國際書展今天閉幕，為期6天活動吸引58萬人次前來，2027年台北國際書展將由捷克接棒擔任主題國；文化部長李遠表示，盼持續藉由書展進行文化外交，「一起與各國手牽手享受文化」。

本屆書展共有29國、509家國內外出版社參展，1467名國內外作家參與，辦理1301場閱讀推廣活動、1853場版權會議，總計吸引58萬人次參觀；文化部也補助50所學校、共1076名偏鄉學生參與書展。

李遠表示，台灣的書展有個最特別、也引起國際關注的傳統，就是「總統、行政院長一定會來」，今年包含副總統、行政院副院長、前行政院長蘇貞昌、外交部等多部會部長都來到書展，並且公布書單，代表在政府政策導引下，「我們很努力地想成為一個文化大國」。

李遠說，看見台灣經過這麼漫長時間，不僅經濟、科技起飛，文化也跟著蓬勃，李遠也承諾，台灣與各國間的文化交流不會停止，一定會如同開場「牽手泰二代舞蹈團隊」的演出一般，「一起與各國手牽手享受文化」。

台北書展基金會董事長郝明義致詞表示，今年書展大家明顯感覺人氣、買氣都增加，這要歸功於文化部平日門票全額抵用金及文化幣的政策支持；國際記者也十分好奇，台北國際書展是如何在專業版權交易的展會外，能同時將面向大眾消費性的展覽，結合得如此完美。

明年接棒主題國的捷克經濟文化辦事處代表史坦格（David Steinke）致詞表示，過去幾天他親眼見證了台北國際書展人氣數據及一年比一年盛大的規模，最令他印象深刻的則是許多小朋友在接觸書籍時，眼睛為之一亮、大開眼界的神情，這是台北國際書展最令人滿足的地方。

作為明年主題國，史坦格形容台灣與捷克間的關係一向密切，文學間也有相當深的淵源，明年除了將帶來如昆德拉、卡夫卡、赫拉巴爾等經典捷克作家作品外，也會帶著當代作家作品來跟大家見面。（編輯：陳仁華）1150208