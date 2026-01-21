台北國際書展多元繽紛 公民書區為時代引路前行

記者黃朝琴／臺北報導

2026年台北國際書展2月3日至8日於世貿一館登場，今年主題為「閱讀泰精彩」，推出7大題館、8大書區、7大活動區，年除了泰國擔任主題國，最具話題性的「公民書區」以「道路」為策展核心，把閱讀變成一場結合民主精神、社會觀察與生活感性的閱讀風景，邀請大家在書頁與現實交會的路口，為停滯的時代找方向，思考下一步該往哪裡走。

文化部今（21）日召開記者會，搶先曝光台北國際書展特色展館及書區精彩亮點。文化部人文出版司長楊婷媜表示，書展兼具展覽、銷售、互動三大功能，除展現臺灣多元蓬勃出版能量，也根據當代社會議題、出版趨勢策劃各類主題館，民眾可購書、參加講座，了解最新出版議題及出版方向。今年起，13至15歲文化幣由600元調整至1200元，歡迎進場使用文化幣。

童書主題館以「菜市場」為策展靈感，打造充滿人情味與想像力的「閱讀市集」，攤位上陳列風格多元的童書，親子可透過「採買」的方式，自由組合屬於自己的閱讀書單。以貼近人間煙火氣息的日常場域為背景，讓閱讀自然走進生活，引導孩子輕鬆親近閱讀。

數位主題館以「聲音」為核心，參觀者可透過朗讀、吟誦或對話，將自己的聲音以AI語音辨識與影像生成技術，即時轉譯為獨特圖像，共創「來自我與書本的聲音」。展區同時融入臺灣在地植物香氛，結合視覺、聽覺與嗅覺，打造可看、可聽風聲、可聞檜木的沉浸式體驗，讓讀者在科技與感官交織下，展開一場由聲音與AI共創的閱讀奇境。

臺灣漫畫館以「一起來追星吧！」為主題，由文化內容策進院策劃，展場打造星光閃耀的臺漫舞台，邀請讀者像追星一樣追漫畫，感受臺灣原創漫畫的魅力與能量。館內設置數位漫畫體驗區，集結CCC追漫台、LINE WEBTOON！、MOJOIN、Renta！亂搭等四大平台，呈現多元風格的熱門網漫作品，滿足不同世代的閱讀習慣，現場規劃多場座談與創作者交流活動，分享漫畫創作幕後故事。

文學書區以旅行文學為主軸，由國立臺灣文學館策展，串連九歌出版社、聯合文學出版社、文訊雜誌社、洪範書店、爾雅出版社。臺灣文學館所策劃的「字遊，自在：旅行文學展」，精選近百部作品，呈現臺灣作家筆下的多元風景與生命經驗，讀者得以重溫過去百年的移動歷程、旅遊見聞與異國文化衝擊，透過展覽踏上文字化的旅程，探索旅行的意義。

公民書區以「道路」為核心，集結獨立出版聯盟、非政府組織與獨立書店三大閱讀行動，打造一場結合社會觀察、民主精神與生活感性的閱讀風景，邀請讀者在書展現場，為停滯的時代找尋前行的方向。

其中，「讀字塞車」由獨立出版聯盟策劃，以車陣場景，邀請讀者在動彈不得的時刻，透過閱讀爭取轉念與喘息的機會，超過70場講座與活動，讓想像力成為突破現實卡關的轉機。「閱讀青紅燈」由台灣勞工陣線策畫，象徵臺灣民主自由發展的里程碑。「閱讀轉運站」由台灣獨立書店文化協會策劃，規劃5條閱讀路線，集結10家獨立書店、超過百本選書，透過講座、紀錄片放映與劇場式導覽，展現獨立書店在文化現場中的堅持與力量。

文化部表示，今年邀請92歲「國寶級作家」黃春明，以及創作逾30年的「跨世代繪本天王」賴馬共同擔任閱讀大使，各自推薦10本具特殊意涵的書單於書展休息區C、A展出，兩位創作者橫跨文學與圖像領域，為書展注入跨世代共讀的深厚力量，邀請讀者重新遇見閱讀的感動與力量。

「寒假趣書展」活動於書展期間仍持續開放報名，凡10人以上即可由老師或家長報名，將依團體人數致贈免費入場券，完成闖關集章任務，即可到服務台兌換精選好禮一份。

另外，台北國際書展現場消費滿額送好禮，每日抽一張臺北至泰國經濟艙單人來回機票，知名飯店平日住宿券，更與永和保福宮、中和廣濟宮、板橋慈惠宮、蘆洲湧蓮寺合作，每日送給4名幸運民眾象徵開啟智慧與增福添壽的光明燈。

展期間提供桃園（含）以南及宜花東讀者持臺鐵、高鐵票根免費入場、未滿18歲讀者憑證免費入場、身障者及第一位陪同者免費入場等優惠措施。

文化部今（21）日召開記者會，搶先曝光台北國際書展特色展館及書區精彩亮點。（記者黃朝琴攝）

臺灣漫畫館帶大家一起追星，限定追星好物讓追漫體驗更具儀式感。（記者黃朝琴攝）

今年台北國際書展好康超多，闖關好禮大方送。（記者黃朝琴攝）

童書主題館今年分為６大主題，精選好書。（記者黃朝琴攝）

數位主題館參觀者可透過朗讀、吟誦或對話，將自己聲音以AI語音辨識與影像生成技術，即時轉譯為獨特圖像。（記者黃朝琴攝）

公民書區「讀字塞車」，以車陣場景，邀讀者在動彈不得時刻，透過閱讀爭取轉念與喘息的機會。（記者黃朝琴攝）

童書主題館以「菜市場」為策展靈感，親子可透過「採買」方式，組合自己閱讀書單。（記者黃朝琴攝）