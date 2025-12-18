台北國際書展大獎暨金蝶獎揭曉 9人奪首獎、獨立出版設計展現創作能量

台北書展基金會18日公布「2026台北國際書展書展大獎暨金蝶獎」，台北書展基金會董事長郝明義（前排右二）、文化部人文及出版司副司長朱砡瑩（前排中）與各獎項得主合影。（黃世麒攝）

由台北書展基金會主辦、國立台灣文學館場地協力的「2026台北國際書展大獎暨金蝶獎」，於今（18）日公布得獎名單。本屆台北國際書展大獎共選出9位首獎得主，每名獲頒獎金10萬元及獎盃；第22屆金蝶獎金、銀、銅獎得主，則分別獲頒10萬、8萬及5萬元獎金與獎盃。所有獲獎與入圍作品，未來將透過主題展、線上與實體書店，以及全台圖書館串聯推廣，擴大公共閱讀觸及。

台北書展基金會介紹，第19屆台北國際書展大獎分為小說、非小說及兒童及青少年三類。小說獎首獎由林俊頴《七月爍爁》、連明偉《槍強搶嗆》及韓麗珠《裸山》獲得；非小說獎首獎為施如芳《如有神在：楊麗花與她的時代》、張贊波《大景：內蒙古「皇家」草原上的奇異風景與欲望遊戲》，以及陳泳翰、廖億美、黃開洋合著的《戰地之框：從漁村到預備戰地的魔幻時光，在軍管實驗下成為馬祖人》；兒童及青少年獎首獎，則由《東谷沙飛：山的孩子笛昂》、《這裡不簡單1：不簡單的棒球場》與《風暴之子2：召喚曙光的少女》獲得。

本屆書展大獎徵件期間為2024年10月1日至2025年9月30日，限首次於台灣出版的中文創作，總收件數達656件。評審團指出，本屆作品類型多元，新秀與資深創作者並陳，展現台灣出版持續累積的創作能量。首獎作品兼具文學深度與閱讀魅力，題材橫跨地方書寫、歷史記憶、社會觀察與兒少閱讀，具高度代表性。

第22屆金蝶獎共175件作品參賽，決審選出13件入圍作品。金獎由高鵬翔設計的《台灣活版時代：台灣活版印刷圖解記錄》奪得，銀獎為森森Sen《夢遊 Playing In A Dream》，銅獎則為太迪了／吳孟寰《牆外的牆》。評審團指出，本屆獨立出版表現亮眼，作品重視內容與裝幀設計的契合，並回應台灣在地議題與歷史記憶。所有入圍作品亦已送往德國萊比錫書展，角逐「世界最美麗的書」設計大賽，持續展現台灣出版與書籍設計的實力。

