台北國際書展打造「讀字塞車」 (圖)

即時中心／廖予瑄報導台中市西區今（31）日凌晨傳出一起悲劇，一名年約31歲的陳姓女子疑似因情緒不穩，意圖攜2名年幼的孩子輕生，因此分別餵食8歲長子與3歲次子服用不明藥物；2人被親友發現時，倒在床上，經送醫搶救仍無法挽回寶貴性命。陳女遭警方逮捕時，還一度不願配合警詢；後續警方依殺人罪嫌將她移送地檢署。晚間經檢方複訊後認定，陳涉犯殺人罪嫌疑重大，因此當庭逮捕，並向法院聲請羈押禁見。

