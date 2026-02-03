台北國際書展登場！「捷克館」秀60本最美童書 宣布明年將擔任主題國

2026台北國際書展今（3）日盛大開幕，捷克館以「捷克童書遊樂園」為主題強勢登場。捷克經濟文化辦事處與捷克中心台北在開展首日共同宣布，捷克已正式獲邀擔任「2027台北國際書展」主題國（Guest of Honor）。這項宣布不僅標誌著捷台文化交流邁向新里程碑，也預示未來一年雙方將展開更深度的出版與藝術合作。對此，台北國際書展基金會董事長郝明義表示，台灣與捷克長期維持緊密文化交流​

今年捷克館以「童書冒險」為核心，打造雙展區視覺饗宴。一側精選2015至2025年間捷克「最美童書」共60本，展現捷克書籍裝幀與插畫的極致美學；另一側則移師曾於台南展出的國際巡迴互動展「躍然紙外：捷克跨界當代童書展」（Beyond Paper Plane）。

台北國際書展捷克國家館3日開幕。（柯承惠攝）

捷克中心台北主任馬凱棠（Markéta Lipold Záhumenská）表示，捷克插畫家與作家在童書領域展現了驚人的創意，選擇以童書作為展示主軸，是希望眼光敏銳的台灣讀者能近距離探索捷克文化的設計底蘊。她也透露，2026年的盛會僅是起點，部分精彩作品後續將移師台中「國立公共資訊圖書館」展出。

捷克經濟文化辦事處代表史坦格（David Steinke）於致詞時展現幽默的一面。他提到捷克雖有卡夫卡（Kafka）、昆德拉（Kundera）等哲思深沉的文學大師，但此次展出「不談沉重」，而是帶來充滿生命力的青少年文學。

史坦格引用馬克．吐溫的名言：「好朋友、好書和良心安穩的睡眠，這就是理想的生活。」並感性表示，很高興看到捷克書籍在台灣擁有眾多忠實讀者。現場更貼心準備了象徵驚喜的棉花糖，邀請全台親子一同沉浸在創意無限的文學旅程中。

捷克經濟文化辦事處代表史坦格3日出席台北國際書展捷克國家館開幕記者會。（柯承惠攝）

捷克將任 2027主題國 郝明義：捷台情誼在書本舞台開花結果

針對捷克將接任2027年主題國的消息，台北國際書展基金會董事長郝明義表達了高度期待。郝明義表示，台灣與捷克長期維持緊密文化交流，他曾親自造訪布拉格書展，對捷克創作者展現的精緻質感印象極深，雙方情誼在書本舞台開花結果。

「感謝捷克願意擔任明年的主題國！」郝明義強調，透過今年的精細策劃，台灣讀者已能看見捷克文化的多元面貌，現在開始將有一整年的時間，帶著這份喜悅期待2027年更宏大、更精彩的文化呈現。

2026台北國際書展期間，捷克館將舉辦多場策展人導覽、創作者工作坊及作家講座。透過跨領域創作者代表團親臨現場，將帶領台灣讀者全方位接觸捷克當代文學的深度與廣度。

