台北國際書展盛大登場！邀大眾感受文學魅力

社會中心／洪巧璇、董子誠 台北報導

2026台北國際書展上午（3日）在台北世貿一館盛大登場，本土文學的攤位，湧入不少民眾參觀，其中，在客家館的部分，除了展出上千本客語書籍，也邀請作家到場和讀者近距離互動，客委會還特別準備多樣文創好禮，還有兌換活動，要回饋給喜愛客家文化的讀者。

台北國際書展3號盛大登場，第一天就湧入不少人潮，網羅國內外509家出版社參展，其中當然少不了本土文學。櫃子上琳瑯滿目的書籍，文學作品、小說，甚至連童書繪本都有，以客家為主題，用客語寫下對文化的傳承。民眾:「行政院的客委會那個，所以我知道這個資訊，所以我就專程來這邊找客語的繪本，講客語故事給國小的小朋友聽，我是希望能夠把客語這個文化，能夠傳承下去，客家文化不要消失。」

像是這位民眾，他就是學校的故事媽媽，特地來挑選客語繪本，要帶回去唸給小朋友聽，而現場除了展出上千本書籍之外，也邀請作家到場，暢談客家文學、音樂、電影，近距離和讀者互動。客委會主委古秀妃:「這6天的書展當中，創作者都來到現場跟大家分享，所以其實在我們的場館是非常的豐富。」客委會也推動"客語文學作家創作計畫"，由7位客籍作家，以客語文字書寫作品，為台灣文壇注入新活水。









客委會主委古秀妃:「我們也考慮到孩子，畢竟孩子在我們，推廣客家文化、語言的過程當中，是很重要的一個對象，我們的文化能傳，但也要有人能接。」讓母語以文學的形式，進入大眾視野，民眾空閒期間不妨來書展，感受客家文化的魅力。





