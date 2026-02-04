台北國際書展總統級書單曝光 《蕉葉與樹的約定》成賴清德、蕭美琴唯一共推小說
2026年台北國際書展在世貿一館盛大開展，總統賴清德與副總統蕭美琴親自前往參觀，並於社群平台公開個人推薦書單，以實際行動支持台灣出版產業。在兩人風格迥異的閱讀清單中，僅兩本作品重複，鏡文學出版的《蕉葉與樹的約定》成為唯一一本同時獲得正副總統青睞的小說，該書深刻描繪殖民時代原住民的命運糾葛，引發讀者高度關注。
賴清德與蕭美琴的閱讀品味各有千秋，賴清德的書單廣泛涵蓋文學、歷史、棒球與AI科技，展現對台灣多元文化的關懷；蕭美琴則聚焦於「地緣政治」「數位韌性」與國防安全，並結合個人喜愛的貓咪與醫療養生議題。兩人不約而同推薦的《蕉葉與樹的約定》，不僅剛獲得OPENBOOK好書獎年度中文創作及博客來年度中文選書肯定，更凸顯台灣歷史小說在當代閱讀市場的重要性。
以能高野球團為靈感 跨越百年的回家之約
獲得正副總統一致推薦的《蕉葉與樹的約定》，是旅居荷蘭的阿美族作家Nakao Eki Pacidal最新力作。Nakao Eki Pacidal擁有荷蘭萊頓大學（Leiden University）歷史學博士研究背景，擅長透過歷史考據結合文學想像，建構出細膩的敘事風格。該書以「能高野球團」為靈感起點，但並非傳統的歷史傳記，而是聚焦於大時代下小人物的情感與命運。
故事採雙線敘事，交錯於1920年代與2020年代之間。百年前，來自花蓮港廳馬太鞍部落的兩位青年，因入選「高砂棒球隊」而遠赴日本，卻在殖民與戰火的動盪中離散；百年後，一名在京都留學的馬太鞍棒球員其朗，遇見身分不明的鬼魂，展開一場為亡靈尋找回家之路的旅程。作者透過溫柔的筆觸，探討殖民歷史遺留的傷痕，以及原住民族在破碎記憶中追尋自我認同的過程。
賴清德書單：從漫畫到國防 閱讀是生活一部分
賴清德在書展現場展現十足的購書熱情，一口氣購入並推薦了63本好書。他在社群貼文中強調，閱讀應成為生活的一部分，邀請民眾「走近書本，也走進文化」。他的書單面向極廣，除了《蕉葉與樹的約定》外，還包括聯經出版的《野球與棒球：跨海的白球與台日百年記憶》及《突破極限的信念「陳傑憲」》，顯示這位「資深棒球粉」對棒球文化的熱愛不減。
此外，賴清德高度關注台灣民主發展與國家安全，書單中列入《天命：台灣民主運動者許信良的一生見證》《不戰的勝算：新冷戰關鍵時刻，四大行動計畫嚇阻中共侵臺野心》以及大塊文化出版的《請支援搜尋！你也可以用公開資訊破解共軍行動！》；此書亦獲蕭美琴推薦。
而賴清德也涉獵AI議題，推薦《我寫故我在：寫作文明大接力，人類想像力歷史造就AI世紀》，展現對未來科技趨勢的重視。
蕭美琴書單：聚焦地緣政治 品味台灣韌性
相較於賴清德的廣泛涉獵，蕭美琴的書單則呈現出鮮明的戰略視野。她強調在繁忙公務中，閱讀是最好的充電方式，而「地緣政治」始終是她關注的重中之重。她的推薦名單包含《科技共和國》《數位國土保衛戰》及《島鏈有事》等書，探討科技如何重塑現代戰爭型態，以及民主社會如何在威權擴張壓力下建立自我防衛機制。
除了硬派的國防議題，蕭美琴也展現柔軟的一面。身為知名的「貓奴」，她特別推薦了《The Subtle Art of Resistance: Lessons from Cats for Surviving Fascism（抵抗的精妙藝術：向貓學習如何在法西斯主義下生存）》，表示對書中從貓咪身上學習抵抗精神特別有感觸。此外，她也大力推薦獲日本國際漫畫獎肯定的台灣原創漫畫，如《Mararum：山間料理人》與《大仙術士李白》，力挺台灣軟實力走向國際。
本次正副總統的書單中，無論是探討身分認同的文學作品，或是剖析國際局勢的戰略論述，皆反映出台灣出版界豐沛的創作能量。隨著台北國際書展熱烈進行，這份「總統級書單」預期將帶動一波閱讀熱潮，讓更多優質作品被大眾看見。
