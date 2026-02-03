台北國際書展致詞掀波！賴清德「好老師不如好書」言論引爆基層教職怒火

政治中心／程正邦報導

總統賴清德逛主題國泰國展區。（圖／記者柯美儀攝影）

2026 年台北國際書展於今（3）日盛大開幕，總統賴清德受邀出席開幕典禮。原本應是推廣文化閱讀的溫馨場合，卻因賴總統在致詞中一句「與其找好老師，不如找本好書」的對比論點，意外觸動教育界敏感神經。全國教育產業總工會（全教產）隨即發表嚴正聲明，抨擊此番言論是對全體教師專業的公然輕蔑，並要求總統公開致歉。

總統賴清德出席2026台北國際書展，逛展並挑選書籍結帳（圖／總統府提供）

閱讀推廣意外失言？賴清德：名師可遇不可求

賴清德總統在致詞時提到，現今許多家長為讓孩子擠進明星學校而煞費苦心，他個人認為「選好學校不如選好老師」。但他接著指出，優秀的教師往往是「可遇不可求」，因此他認為：「與其找一個好老師，不如找一本好書。」

他以過去擔任台南市長期間大力推動閱讀計畫的經驗為例，強調書籍是相對穩定且容易獲取的智慧來源。雖然這段話旨在強調「自律閱讀」的重要性，但將「書籍」與「教師」進行優劣排序的修辭，引發基層教師強烈反彈。

台北國際書展致詞掀波！賴清德「好老師不如好書」言論，引爆基層教職怒火。（圖／總統府提供）

全教產重砲回擊：書本無法取代「身教」與「陪伴」

全教產理事長林蕙蓉對此表示，總統的發言顯示其對教育現場的極度陌生與不尊重。她強調，教師的工作絕非單純「朗讀課本」，更包含以下無法被書籍取代的職能：情感與心理支持。老師在校園中扮演著引導人際關係、心理輔導以及團隊合作的核心角色，甚至常需兼任學生的家庭心理諮商師。

尤其近年教育部、衛福部乃至環境部，將大量行政任務加諸校園，基層教師在承擔繁重壓力的同時，卻還要面對國家元首的輕視，令人寒心。林蕙蓉指出，從過去的年改爭議，到近期校事會議導致的濫訴風氣，早已讓教師尊嚴蕩然無存，總統的致詞無疑是在傷口上灑鹽。

全國教育產業總工會要求總統賴清德在公開場合向老師們道歉。（圖／翻攝全國教育產業總工會臉書）

引用荀子古訓籲重師道：國之興衰繫於師

全教產在聲明中引用《荀子》名言：「國將興，必貴師而重傅；國將衰，必賤師而輕傅。」提醒執政團隊，當國家開始輕視教育者、使教師淪為可隨意取代的工具時，社會的法度與根基將隨之瓦解。林蕙蓉嚴正呼籲，賴總統應針對此次在國際場合發表的輕蔑言論向全台老師道歉。

