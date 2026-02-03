台北國際書展規模創新高！賴清德力推閱讀：找好老師不如找好書

記者柯美儀／台北報導

2026台北國際書展自即日起至2月8日在台北世貿中心一館開展。（圖／記者柯美儀攝影）

2026台北國際書展今（3）日在台北世貿中心一館正式開展，今年由泰國擔任主題國，集結29國、509家出版社與超過60位國際作家來台，舉辦逾千場閱讀活動，規模與國際參與度皆創新高。總統賴清德致詞時強調閱讀的重要性，並以自身經驗指出，與其擠進一所好學校，不如遇到一個好老師，「但找到好老師，不如找到好的書」，認為書籍能成為陪伴一生的老師，政府也將持續推動閱讀政策，讓更多孩子透過閱讀開拓視野、累積文化能量。

2026台北國際書展自即日起至2月8日在台北世貿中心一館開展，今日舉辦開幕式，總統賴清德、文化部長李遠、台北書展基金會董事長郝明義、泰國經濟貿易辦事處代表文那隆、泰國書商暨出版協會會長納塔恭（Nattakorn Vuttichaipornkul）、立法委員吳思瑤、監察委員紀惠容與葉大華等，共同啟動本屆台北國際書展。

總統賴清德致詞強調閱讀的重要性。（圖／記者柯美儀攝影）

賴清德致詞時表示，欣賞開場表演泰國團隊優美的演出後特別感覺，「世界上如果沒有強權、極權主義發動戰爭，彼此能和平相處，那是多美好的一個世界」。賴清德說，在他擔任台南市長時，就極力推動閱讀計畫，因為他認為與其擠進一所好學校，不如遇到一個好老師，「但找到好老師不如找到好的書」。

總統賴清德逛主題國泰國展區。（圖／記者柯美儀攝影）

賴清德特別以他近日看到建築師姚仁喜接受專訪的內容分享，姚仁喜的家裡沒有電視，全家共同擁有的是家庭閱讀時間，「聽他描述書中的世界是令人羨慕的」。他也說，自己從國中到大學，從看武俠小說、浪漫小說，到翻譯小說及醫學的相關書籍，「我覺得還蠻自在的」。他期許，雖然不是每個家庭都有餘裕自由選擇，擁有許多閱讀的機會，但是可以由文化部及文化界共同有計劃地推動閱讀計畫，「相信對於文化事業及孩子的未來、國家的願景，都有很大的幫助」。

文化部長李遠表示，書展最大意義就是把全世界最好作家跟作品引進台灣。（圖／記者柯美儀攝影）

文化部長李遠說，今年書展由泰國擔任主題國，台灣、泰國除了國名的相似，兩國之間在文學、漫畫、電影、音樂等文化的交流更是密切。「以前講台灣時會以為是泰國，但現在講泰國時會聽成台灣」，李遠也以泰國經濟貿易辦事處代表文那隆與他說的話分享，台灣近年透過翻譯，讓全世界藉由出版更認識台灣。而台北國際書展最大的意義就是把全世界最好的作家與作品引進台灣，也將台灣的文學、漫畫、繪本等推向世界，讓大家越來越瞭解彼此。

文化部表示，今年開始，13至15歲文化幣提高至1200點；18至22歲青少年文化幣帳戶餘額超過100點者，可憑文化幣免費入場；同時書展期間推出平日門票全額抵用金、文化幣使用2點送1點等刺激買氣措施；桃園（含）以南及宜花東讀者持臺鐵、高鐵當日紙本票根免費入場參觀，未滿18歲民眾、身障人士及一位陪同者憑證免費入場。

2026台北國際書展集結29國、509家出版社與超過60位國際作家來台。（圖／記者柯美儀攝影）

