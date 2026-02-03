台北國際書展連續6天！憑車票免費入場 文化幣優惠一次拿

【記者張綵茜／台北報導】2026台北國際書展自今（3日）至8日在台北世貿中心一館展開，文化部今年加碼推出多項優惠措施，不僅全面調高文化幣額度、放寬免費入場門檻，書展期間更祭出平日門票全額抵用金與文化幣「2點送1點」優惠。

文化部表示，今年開始，13至15歲文化幣提高至1200點；18至22歲青少年文化幣帳戶餘額超過100點者，可憑文化幣免費入場；同時書展期間推出平日門票全額抵用金、文化幣使用2點送1點等刺激買氣措施。特別提醒，桃園（含）以南及宜花東讀者持台鐵、高鐵當日紙本票根免費入場參觀，未滿18歲民眾、身障人士及一位陪同者憑證免費入場。

今年台北國際書展由泰國擔任主題國，文化部指出，開幕式特別邀請泰國表演藝術團體Thai-play Group擔綱演出，Thai-play Group長期致力於融合傳統形式與現代表達，以詩歌、音樂、文化與社會議題為創作核心，從深厚的在地脈絡出發，讓表演成為說故事與文化對話的重要媒介。

此外，備受矚目的金蝶獎與書展大獎頒獎典禮也在開幕式中登場，由總統賴清德與文化部長李遠親自頒獎表揚得獎者；另包括台北書展基金會董事長郝明義、泰國經濟貿易辦事處代表文那隆、泰國書商暨出版協會會長納塔恭（Nattakorn Vuttichaipornkul）、各國駐台大使等貴賓出席，共同為書展揭開序幕。

總統賴清德。文化部提供

文化部長李遠。文化部提供

