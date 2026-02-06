台北國際書展進入最後倒數 人權館新書講座不間斷

（中央社記者趙靜瑜台北6日電）2026台北國際書展即將迎來最後兩天週末展期，國家人權博物館C326展位展出精選典藏文物手稿複製件；人權館出版的「畫話：一座島的故事」原創繪本小書等內容，也深受讀者歡迎。

根據國家人權博物館發布的新聞資料，今天在黃沙龍舉辦的新書講座「謊言．真相」，由受難者陳欽生與政大台史所教授薛化元進行對談，吸引不少民眾前來聆聽、交流以及排隊簽書，現場氣氛熱絡。

陳欽生為馬來西亞霹靂州怡保人，來台留學時被羅織罪名、構陷入獄長達12年，為白色恐怖政治受難者；現為人權館資深志工，經常協助國際訪賓導覽，並擔任真人圖書館講師，前往各地校園分享生命故事，「謊言．真相：陳欽生生命故事」是目前最完整呈現陳欽生人生歷程的華語回憶錄。

陳欽生強調，現在公開述說這段生命經歷已不再讓他陷入怨恨、憂愁，反而能夠笑容以對，成了一種完成與釋放，「每次分享就像在功德簿上打勾一樣。」他也提醒，人跟人之間唯有互相尊重，才能凝聚共同理念，也才會重視人權。。

人權館7日上午將於黃沙龍舉行「噤聲下的獨白」見證歷史的白色恐怖詩選「暗房與光」新書講座，傍晚則於紅沙龍進行人權繪本放映室，「對白」創作交流。其他還有在「在鳥籠出生的小綠和他的朋友們」作者林小杯等簽書，歡迎民眾把握書展最後時間。（編輯：龍柏安）1150206