台北國際書展閉幕 58萬人次追平疫前紀錄

記者黃朝琴／臺北報導

文化部主辦2026第34屆「台北國際書展」今（8）日傍晚圓滿閉幕，除頒發各項展位設計獎項，同時宣布明年由捷克接棒主題國，今年以「閱讀泰精彩」為主題，泰國擔任主題國，展現豐沛國際出版活力，也因文化幣與門票抵用金帶動買氣為期，6天展期吸引58萬人次參與，成功追平2019年疫前紀錄，為這場年度最具指標性的閱讀盛會畫下圓滿句點。

文化部表示，書展在農曆年前掀起一波閱讀熱潮，書香與年節氛圍交融，今年共有29國、509家國內外出版社參展、1467名國內外作家參與，辦理1301場閱讀推廣活動、1853場版權會議，總計吸引58萬人次參觀，文化部也補助50所學校、共1076個偏鄉學生參與書展。參觀人潮踴躍，不僅展現出版產業的活力，更呈現臺灣社會在精神與物質層面的豐足與自信。

廣告 廣告

文化部長李遠致詞表示，他幾乎每一天都到書展報到，除了買書，也陪許多人一起逛書展，最特別也引起國際關注的傳統就是「總統、行政院長一定會來」，在政府政策導引下，很努力想成為一個文化大國，期盼藉由書展進行文化外交，把全世界的文化帶進臺灣，也讓臺灣的文化走向全世界。

今年書展由泰國擔任主題國，以「CreaTHAIvity－泰式創意生活」為主軸，呈現豐富多元的出版樣貌，除帶來童書、文學、漫畫等精采豐富出版品，亦安排各類講座，以及泰國料理、泰拳表演等文化體驗，讓書成為臺泰文化交流的橋樑。 2027年書展將由捷克接棒擔任主題國，捷克文學向以其深厚的文學傳統聞名於世，期待捷克文學與臺灣讀者在明年的書展中相遇，展開深刻的交流與對話。

泰國商務處處長李佩佩提到，台北國際書展辦理的盛大規模，代表這個國家非常重視人才的投資，她一點都不驚訝臺灣是一個非常進步的地方，泰國擔任今年主題國，促成臺泰間出版商、作家與藝術家交流，期待明年繼續在書展與大家見面。

明年接棒主題國的捷克經濟文化辦事處處長史坦格說，過去幾天他幾乎天天來書展，過去也幾乎年年來，他見證書展人氣數據所言不假，以及一年比一年盛大的規模，在爆棚人氣外，令他最印象深刻的是許多小朋友在接觸書籍時，眼睛為之一亮的神情，這是最令人滿足的地方。

作為明年主題國，史坦格形容，臺灣與捷克間的關係向來密切，文學間也有相當深的淵源，雙方有著如同「閨蜜」般的關係，明年除了帶來如昆德拉、卡夫卡、赫拉巴爾等經典捷克作家作品，也會帶著當代作家作品與大家見面，請大家拭目以待。

閉幕典禮上同步頒發「最佳展位設計獎」，大型展位組金、銀、銅獎由讀字公民（獨立出版聯盟、台灣獨立書店文化協會、社團法人台灣勞工陣線協會）、九歌出版社有限公司、博客來數位科技股份有限公司獲得。

中小型展位組金、銀、銅獎，分別為國立臺灣大學出版中心、啓明出版事業股份有限公司/恆祥紙品股份有限公司、國家圖書館；代表出版產業實踐淨零永續目標的綠色永續獎由誠品股份有限公司獲得。

所有獲獎及參展單位以創新的設計思維，讓台北國際書展處處賞心悅目、充滿驚喜與創意，讓逛書展在臺灣，不只是閱讀饗宴，更是獨特的美感體驗。

第34屆台北國際書展今（8）日傍晚圓滿閉幕，除頒發各項展位設計獎項，同時宣布明年由捷克接棒主題國。（記者黃朝琴攝）