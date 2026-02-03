台北國際書展開幕湧人潮 賴清德逛書展

▲總統賴清德今日前往2026台北國際書展開幕。（圖／記者張乃文攝）

[NOWnews今日新聞] 文化部主辦2026台北國際書展自2月3日起至2月8日在台北世貿中心一館開展，今（3）日舉辦開幕式，總統賴清德、文化部長李遠等人出席。賴清德表示，有計畫推動閱讀計畫，對於文化事業、國家願景及孩子的未來都有很大的幫助，而此次泰國作為主題國，看了表演認為是非常精采而漂亮的。他也有感而發：「這個世界上如果沒有強權、集權主義發動戰爭，彼此和平相處，那是多美好的世界。」

2026台北國際書展由泰國擔任主題國，開幕式特別邀請泰國表演藝術團體Thai-play Group擔綱演出。Thai-play Group長期致力於融合傳統形式與現代表達，以詩歌、音樂、文化與社會議題為創作核心，從深厚的在地脈絡出發，讓表演成為說故事與文化對話的重要媒介。

除了賴清德、李遠外，台北書展基金會董事長郝明義、泰國經濟貿易辦事處代表文那隆、泰國書商暨出版協會會長納塔恭（Nattakorn Vuttichaipornkul）也出席書展。

賴清德致詞時表示，欣賞開場表演泰國團隊優美的演出後特別感覺，「世界上如果沒有強權、極權主義發動戰爭，彼此能和平相處，那是多美好的一個世界」。

賴清德提到，自己擔任台南市長時，就極力推動閱讀計畫，因為他認為與其擠進一所好學校，不如遇到一個好老師，「但找到好老師不如找到好的書」。今年起13歲到22歲都可以領到文化幣，「10年的期間對文化產業產生了積極正面的作用」，尤其13至15歲有60%用於買書，所以對於閱讀也發揮了作用。

賴清德還分享，近日看到建築師姚仁喜接受專訪的內容分享，姚仁喜的家裡沒有電視，全家共同擁有的是家庭閱讀時間，「聽他描述書中的世界是令人羨慕的」。他也說，自己從國中到大學，從看武俠小說、浪漫小說，到翻譯小說及醫學的相關書籍，「我覺得還蠻自在的」。

賴清德期許，雖然不是每個家庭都有餘裕自由選擇，擁有許多閱讀的機會，但是可以由文化部及文化界共同有計劃地推動閱讀計畫，「相信對於文化事業及孩子的未來、國家的願景，都有很大的幫助」。

李遠則說，台北國際書展作為亞洲最大的書展，今年選在農曆年前辦理，預告著將迎來出版界一整年的豐收。今年由泰國擔任主題國，台灣、泰國除了國名的相似，兩國之間在文學、漫畫、電影、音樂等文化的交流更是密切。

李遠提到，「以前講台灣時會以為是泰國，但現在講泰國時會聽成台灣」，他也以泰國經濟貿易辦事處代表文那隆與他說的話分享，台灣近年透過翻譯，讓全世界藉由出版更認識臺灣。而台北國際書展最大的意義就是把全世界最好的作家與作品引進臺灣，也將台灣的文學、漫畫、繪本等推向世界。

另外，賴清德在逛書展時，除了到訪泰國主題館，也走到了「讀字」的攤位，並選了書購買。

