台北國際書展開幕 今年「泰精彩」

2026年第34屆台北國際書展3日至8日在世貿一館登場，2日參展出版單位正加緊準備。（鄧博仁攝）

2026第34屆台北國際書展今起至8日於世貿一館舉辦，主題為「閱讀泰精彩」，主題國為泰國。今年書展有來自29國、國內外509家出版社參展，超過60位國際作家來台，總共舉辦超過千場閱讀活動，今年參展單位及國外作者的參與都破紀錄。

文化部2日於世貿一館舉辦展前記者會，由文化部政務次長李靜慧、台北書展基金會董事長郝明義、泰國商務處處長李佩佩、國立台灣文學館長陳瑩芳、獨立出版聯盟理事長陳夏民、童書主題館策展顧問張淑瓊介紹各展區內容。

李靜慧表示，透過舉辦台北國際書展，持續支持台灣出版業，讓出版社與作家藉由台北國際書展的場域，展示過去時間所累積的作品與讀者互動，也期待在此和新朋友相遇、和老朋友重逢，一同感受閱讀的美好。

泰國商務處處長李佩佩說，泰國主題館以「CreaTHAIvity｜泰式創意生活」為主題，結合泰國在地智慧、傳統文化與當代創意，呈現泰國出版業如何立足本地、放眼國際，也希望透過書籍與文化活動，讓更多人認識泰國文化、生活與創意產業。

文學書區由台灣文學館策畫「字遊，自在：旅行文學展」，精選近百部作品，呈現台灣作家筆下的多元風景與生命經驗。展覽分為「旅行與旅行文學」、「移動中」、「旅途上的風景」以及「世界／視界」等4大展區，帶領讀者從文字出發，感受時空與地理交錯的旅行印象。

此外，韓國BL小說人氣作家Flona、千明官、金庸世、金并燮、繪本藝術家白希那；日本文壇代表性作家吉本芭娜娜、美國小說家安東尼．馬拉（Anthony Marra）亦將於書展期間抵達台灣，與台灣讀者們近距離交流互動，探討創作歷程。