台北國際書展開幕 最高檢察署陪你「打正義的卡」

二○二六台北國際書展的公民書區，豪氣租來一部帶司機的遊覽車開進展場。記者陳宛茜／攝影

閃著五彩孔雀燈的「讀字檳榔攤」前，排隊的是買書的人潮；遊覽車「讀字巴士」則化身新書發表會地點，作家變成「車掌小姐」，為乘客讀者導覽一段閱讀風光。最高檢察署也首度進駐書展，提供法袍體驗。二○二六台北國際書展昨於台北世貿一館開幕，出版社用創意與想像力打開閱讀疆界。

泰國主題 泰前副總理來台

今年書展主題為「閱讀泰精彩」，主題國為泰國。泰國主題館以「CreaTHAIvity—泰式創意生活」為主題，展區書架以東南亞傳統船舨為造型靈感，可移動式設計則呼應船隻概念。並由前副總理暨前外交部長邦波．阿迪雷山率領作家代表團來台參與交流，邦波同時也是備受推崇的小說家。

最令人驚豔的是「公民書區」，以「道路／塞車」為核心意象，集結獨立出版聯盟、非政府組織與獨立書店，共計四十三個出版單位與卅五個ＮＧＯ參展。展區不僅有仿真度極高的檳榔攤，還豪氣租來一部帶司機的遊覽車開進展場，逾七十場講座就直接辦在遊覽車內。

獨立出版聯盟理事長陳夏民表示，設計理念是將書展化為一段塞車中的閱讀旅程。每一台車都是一家獨立出版社，邀請讀者在動彈不得的時刻，透過閱讀為自己爭取轉念與喘息的機會。

今年最高檢察署首度設攤，檢察總長將親自出馬與推理作家攜手舉辦講座，還推出法袍體驗活動，當起「一日檢察官」打正義的卡。現場只擺售五本書籍，包括台灣首本「貪汙治罪條例逐條評釋」、「國家安全法／反滲透法／國家機密保護法逐條評釋」。

犯罪／推理小說在台灣逐漸成為主流，此次書展便有兩家專攻推理小說的出版社設攤—聚焦真實懸疑犯罪案件改編小說的凌宇出版社，以及台灣犯罪作家聯會（ＣＷＴ）旗下的出版事業「幻華創造」。這兩家出版社和「最高檢察署」彷彿刑偵案件的上下游，在書展形成「推理小宇宙」。

盲盒開書 讓閱讀充滿驚喜

新年流行福袋，聯合文學雜誌以「福袋」的概念設計「文學寄讀計畫」，書袋裡包一本雜誌和一本書，讀者憑書袋封面的文字選書、寄給親友，讓親友享受「盲盒開書」的驚喜。樂天ＫＯＢＯ則設計一大面籤牆「陪你走過人生的各種卡關」，籤中的文字都來自書籍，用文學為讀者解籤。

