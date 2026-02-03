台北國際書展開幕 總統盼閱讀走進全民生活

賴清德總統昨（三）日出席由文化部主辦、台北書展基金會承辦的二○二六年第卅四屆台北國際書展開幕典禮。賴總統致詞指出，閱讀對個人的成長與視野養成影響深遠，他回顧過去在地方與中央推動閱讀政策的經驗，呼籲民眾透過閱讀增進智識並開啟個人更多可能。賴總統也提到文化部文化幣政策已對年輕世代培養閱讀習慣產生正向效果，強調政府將持續推動相關政策，但閱讀真正要扎根，仍需要文化界與社會共同努力，期盼讓閱讀走進家庭與日常，成為全民生活的一部分。

文化部長李遠致詞強調，舉辦書展最大的意義，在於將世界各地最優秀的作家與作品引進台灣，同時也藉此平台，將台灣優秀的文學、漫畫與繪本推向國際。他表示，台北國際書展是亞洲規模最大的書展，今年主題國為泰國，正顯示台泰兩國文化交流的緊密，文化部二○二五年選定泰國作為流行音樂海外展演的重要據點，並啟動為期兩年的「流行音樂拓展東南亞市場計畫」，同時也持續推動台泰雙方在漫畫與文學等多元領域的交流合作。