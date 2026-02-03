台北國際書展開幕！賴清德：與其找好老師 不如找本好書

賴清德總統（見圖）3日出席「2026第34屆台北國際書展」開幕典禮致詞。（趙雙傑攝）

2026年台北國際書展今天開幕，即日起至8日於台北世貿一館展出，今年主題國為泰國，展現傳統文化與當代創意。賴清德總統出席開幕致詞表示，很多家長都想讓孩子擠進明星學校，與其找一個好老師，不如找本好書，建議文化部長李遠與文化界，共同推動計畫性閱讀運動，對孩子未來及國家願景幫助很大。

台北國際書展今年有來自29國、國內外509家出版社參展，超過60位國際作家來台，總共舉辦超過千場閱讀活動。今年書展特別加入小誌展「Reading is amaZINE」特別展區，以及為閱讀解謎「反讀怪的挑戰」的活動路線，邀請讀者在城市與書展現場進行動腦走讀，從場內延伸到場外。

2026年台北國際書展今天開幕，即日起至8日於台北世貿一館展出。（林縉明攝）

賴清德總統（前）3日出席在世貿ㄧ館舉行的「2026第34屆台北國際書展」開幕典禮，並參觀設展攤位。（趙雙傑攝）

賴清德總統（前）3日出席在世貿ㄧ館舉行的「2026第34屆台北國際書展」開幕典禮，並參觀設展攤位買書。（趙雙傑攝）

泰國主題館以「CreaTHAIvity｜泰式創意生活」為主題，結合泰國在地智慧、傳統文化與當代創意，呈現泰國出版業如何立足本地、放眼國際， 展出50本精選書籍，涵蓋小說、童書、漫畫與插畫等多樣題材；並特別設置插畫展區，描繪泰國都市風景與日常生活樣貌，呈現泰國文化與生活細節。

賴清德指出，個人非常重視閱讀，擔任台南市長任內，看到很多家長想讓孩子擠進明星升學學校，甚至要擠到出名老師班級，他不認同這樣做法，與其要找一個好的好學校、老師，不如找好的書，因此推動閱讀計畫。

賴清德提到，並非每個家庭都有辦法提供孩子閱讀環境，例如自己出身在鄉下，家庭沒辦法提供這樣機會，建議文化部與文化界一起推動閱讀計畫，相信對文化事業或孩子未來對國家願景有很大幫忙。

文化部長李遠表示，書展最大意義就是把全世界最好作家跟作品引進台灣，也趁這個機會把台灣最好文學作品、漫畫、繪本等等推推到國外去；台灣這幾年透過翻譯很多作品也到國外去，而且在國外也可以得很多獎，然後透過翻譯，台灣作品也可以到全世界，讓大家越來越互相彼此瞭解。

