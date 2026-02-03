台北國際書展開幕 賴總統盼推動閱讀幫助孩子未來

（中央社記者邱祖胤台北3日電）台北國際書展今天正式開幕，總統賴清德上午參加開幕典禮致詞表示，透過有計畫的推動閱讀計畫，相信對文化事業、孩子的未來及國家願景將有很大的幫助。

賴清德致詞表示，他在欣賞開幕表演時候有感而發，特別跟郝明義提到，「這個世界上如果沒有強權、極權主動發動戰爭，彼此和平相處，該是多美好的世界」。

賴清德表示，他在擔任台南市長時，很多家長都想要讓孩子擠進明星學校，但他告訴台南市的校長老師跟家長，擠進一個好學校，不如遇到一個好老師，但找到好老師不如找到好的書，所以他當時就大力推廣閱讀計畫。

賴清德也提到，行政院、文化部從蔡英文總統任內即開始實行文化幣政策，他上任後持續推廣，李遠部長特別跟他說明，目前文化幣年齡層從13歲到22歲，近年已對文化產業產生積極、正面的作用，尤其13歲到15歲的孩子有60%的文化幣用來買書，對閱讀發揮作用。

賴清德特別談到最近在電視節目中看到建築師姚仁喜接受訪問，發現姚仁喜家裡沒有電視，「他們有家庭的閱讀時間，他在訪談中提到哪一本書是他女兒買來送給他的，以自己最喜歡的作家，並有系列的收藏、購買，聽他描述的書中世界是令人羨慕的」。

賴清德說，「我小時候看電視布袋戲長大，國中時跟著兩個哥哥看武俠小說，跟著姊姊看瓊瑤小說，念高中、大學時看翻譯小說、看工具書，大學時特別看醫學相關的書，坦白講，我覺得還蠻自在的」。

賴清德表示，雖然不是每一個家庭都能像仁喜的家庭那樣讓孩子有所選擇，但也許可以透過政府及各界有計畫的推動閱讀計畫，「相信對我們的文化事業、對孩子的未來或對國家願景，都有很大的幫忙」。（編輯：林恕暉）1150203