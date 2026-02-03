台北國際書展隆重開幕 8大書區打造閱讀盛宴

記者劉昕翊／臺北報導

「2026台北國際書展」即日起至2月8日，在臺北世界貿易中心一館盛大登場，不僅匯聚509家出版社參展，舉辦逾千場活動，更策劃童書主題館、數位主題館及文學書區等豐富內容，精心打造閱讀盛宴；總統賴清德今（3）日出席開幕儀式時期盼，政府與文化界攜手推動全民閱讀，為臺灣文化與國家願景奠定更厚實的基礎。

台北國際書展今年邁入第34屆，以「閱讀泰精彩」為題，規劃7大主題館、8大書區、7大活動區等，更設計從傳統到BL展現泰式創意生活、AI聲音轉譯打造富有檜木氣息的智慧之樹、童話主題館化身閱讀菜市場等精采紛陳的10大創新，並於今（3）日舉行開幕式，由賴總統、文化部長李遠、泰國經濟貿易辦事處代表文那隆等人出席。

廣告 廣告

其中，童書主題館「驚奇市場」以臺灣熟悉的「菜市場」為靈感，轉化為充滿故事與想像力的閱讀市集，展場規劃「心靈有機屋」、「情緒廚房」等6大主題攤位，親子可透過「採買」的方式蒐集不同主題的閱讀元素，並自由組合成專屬於自己的「閱讀套餐」，在遊逛與互動中培養閱讀興趣。

數位主題館以「聲音」為核心，參觀者可透過對話，將聲音以AI語音辨識與影像生成技術，即時轉譯為獨特圖像，象徵知識在數位世界的生成與累積，共創「來自我與書本的聲音」；且展區同時融入臺灣在地植物香氛，打造閱讀奇境。

另外，文學書區由臺灣文學館策劃「字遊，自在：旅行文學展」，精選近百部作品，呈現臺灣作家筆下的多元風景與生命經驗，分為「旅行與旅行文學」、「移動中」、「旅途上的風景」以及「世界／視界」等4大展區，帶領讀者從文字出發，感受時空與地理交錯的旅行印象。

此外，書展中亦有展示許多精采的國內外國防軍事書籍，期提升全民國防共識，包含在政府出版品展位「軍事迷」專區中的《國民革命軍陸軍第五軍軍史》、《柳營掌故》、《三官風華》、《軍事成效》、《戎馬仁心》等，以及大石國際文化的展示的《終極戰車百科：史上最完整的裝甲車輛大圖鑑》等，吸引許多軍事迷參觀選購。

「2026台北國際書展」即日起至2月8日，在臺北世界貿易中心一館盛大登場。（記者劉昕翊攝）

童書主題館「驚奇市場」以臺灣熟悉的「菜市場」為靈感，轉化為充滿故事與想像力的閱讀市集。（記者劉昕翊攝）

書展中亦有展示許多精采的國內外國防軍事書籍，包含《終極戰車百科：史上最完整的裝甲車輛大圖鑑》等。（記者劉昕翊攝）

書展中亦有展示許多精采的國內外國防軍事書籍，吸引許多讀者參觀選購。（記者劉昕翊攝）

書展中亦有展示許多精采的國內外國防軍事書籍。（記者劉昕翊攝）

「2026台北國際書展」今日舉行開幕式，由總統賴清德、文化部長李遠、泰國經濟貿易辦事處代表文那隆等人出席。（記者劉昕翊攝）