台北國際書展～人本醫療大愛成林

台北國際書展第六天，慈濟攤位在現場舉辦心靈講座。一本紀錄大林慈濟醫院創立25周年的“人本醫療 大愛成林” 書籍，跟現場民眾分享。醫院急診部主任李宜恭蒞臨現場，分享上人創立醫療志業，就是希望醫院不只醫療的場所，而是醫護人員秉持初心，守護健康、守護生命、守護愛的人間道場。

大林慈濟醫急診部部主任 李宜恭：「上人每一次到大林(慈濟醫院)，行腳的時候，對大林講的話，要在這片田中央，建立一座救人的大醫院，世代傳承慈悲，讓這片土地長出來的，不只是醫院，而是一種滿載慈悲跟願力的，所以我們做的，其實不是只有醫療，而是在護生，佛陀在菩提樹下成道， 這讓我非常非常感動，那時候我就想說， 急診醫師在哪裡成道，在災難的現場成道，你要恆持初衷、守志奉道，才能夠守護健康、守護生命、守護愛。」

廣告 廣告

慈濟人文志業品牌長林天來、大林慈濟醫院急診部主任李宜恭，透過心靈座談，跟民眾分享，大林慈濟醫院創立超過25年來，醫療結合慈善的足跡。李宜恭醫師，把過程及集成書，他長年參與慈濟海內外救災、義診。他說，珍惜、感恩、回饋人間的行動，正是大林慈院醫護人員的堅定信念。書中生動精采的內容，以無量義經的關鍵字句，作為編排目錄，同時，呈現上人對醫療志業的理想，也期許大家能夠不忘初衷，在人間行菩薩道。

更多 大愛新聞 報導：

一念慈悲終身使命 髓緣昇華永恆之愛

關懷獨居拜早年 誠之情誼暖心窩

