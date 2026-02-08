台北國際書展》「佐伙來聽囡仔古」 劉亮佐與蔡惠名帶孩子學台語

藝人劉亮佐與台師大台文系助理教授蔡惠名將Podcast節目「佐伙來聽囡仔古」2月7日搬到2026台北國際書展現場。（圖片來源／財團法人台北書展基金會）

2026台北國際書展2月7日於世貿一館直播室舉辦「佐伙來讀冊～用囡仔古聽台灣！」活動，藝人劉亮佐與台師大台文系助理教授蔡惠名將Podcast節目「佐伙來聽囡仔古」搬到書展現場。兩人以台語一搭一唱，分享節目幕後的創作故事，並現場朗讀台灣民間故事。透過說故事的方式，帶領觀眾感受台語與在地文化的魅力。

根據行政院主計總處的2020年人口及住宅普查統計結果顯示，6至14歲的群族中，主要使用語言為閩南語的僅為7.4%。對於學習語言的方式，蔡惠名說：「學習台語最重要的是開口說和聽別人說。」她指出，尤其在北部，因為四周都沒有人說台語，所以用台語說話反而會變得很奇怪。劉亮佐也觀察到，現在的孩子比較少接觸到大量的台語，爺爺奶奶也都使用國語與孩子對話，使得較難教導孩子台語。為了讓其更貼近生活，他選擇開設節目，帶領孩子從台灣民間故事學習，除了說故事外，也由蔡惠名補充介紹故事中的詞彙。在詞彙的挑選上，劉亮佐分享會以生活中常用、具趣味性與建設性的為主。



劉亮佐回憶，他從小開始講台語，會透過歌仔戲、電視節目或與朋友聊天等方式學習，但上學之後就漸漸沒有在說台語，直到主持《在台灣的故事》才重拾它。在錄製節目過程中劉亮佐為了追求更道地、更正確的台語說法，他使用台語而非國語的稿子讀稿，他坦言，這是錄製節目最大的挑戰，時常會遇到不會唸的字或是在錄製過程中口誤。



透過書展現場的互動與朗讀，劉亮佐與蔡惠名呈現生動的台語對話，帶觀眾感受台語的生命力。兩人期盼，透過有趣的故事，讓更多孩子親近台語、學習在地文化，使這門語言在日常生活中延續下去。

