中央社

台北國際書展 劉克襄、楊馥慈、程廷座談 (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

2026台北國際書展6日進入展期第4天，作家劉克襄（左起）、楊馥慈、程廷Apyang Imiq等人共同出席以「書寫、行動與反思：和島嶼互動的幾種方式」為主題的座談。

中央社記者徐肇昌攝 115年2月6日

