台北國際書展 北市文化局4日起4場新書座談
（中央社記者楊淑閔台北3日電）2026台北國際書展今天登場，台北市文化局自4日起推出4場座談，聚焦去年出版的4本新書，呈現台北的傳統藝術、城市記憶、山城風景及文化場域。
台北國際書展今天至8日舉行，文化局表示，期間以4本去年出版的新書，舉辦4場免費的新書座談，多面向呈現台北文化的深度與廣度，歡迎各界前往聆聽。
文化局指出，首場4日下午2時15分登場，以「武旦家門：楊蓮英」一書，進行「從舞臺到生命史：看見武旦楊蓮英的傳承與記憶」座談。此書完整記錄台北市登錄無形文化資產保存者、台灣京劇界武旦傳人楊蓮英藝師逾半世紀的藝術實踐與傳承歷程。作者徐亞湘，楊蓮英本人、歌仔戲表演者孫翠鳳及學者劉慧芬對談。
6日晚上7時30分舉辦「『藏身臺北』書展對談─台北的藏身空間」。此書收錄100處代表台北多樣風貌與精神底蘊的文化點。邀請作家李律、沐育文化營運長及萬華在地五代人施景耀與談，帶領讀者從街道、聚落與生活現場，重新理解台北如何在日常中保存記憶、延續文化。
8日計有2場，上午11時進行「是生活，也是記憶所繫之處—『家是臺北的名字』新書對談」。此書陳述家屋建築是創作的起點、家族情感的容器，更是城市歷史最貼近人心的入口。作者李律鋒、文史工作者水瓶子、作詞家李臨秋之子李修鑑，將從「臨秋居」談起，延伸至不同世代的家屋風景。
8日下午1時舉行「沿著大屯山風景的『莫比烏斯環』走一遭吧—『草山千層派』新書對談」。此書記錄從荷治、清領、日治，到美軍顧問團與國民政府等政權更迭下的大屯山多重面貌，當天將由此書特約主編吳亮衡、作者之一暨台大地理環境資源學系副教授洪廣冀，以及政大歷史學系碩士陳詩翰對談。（編輯：管中維）1150203
