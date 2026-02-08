台北國際書展》回望賴馬30年 看見兒童文學創作之路

兒童繪本作家賴馬分享30年間的創作歷程，也與作家賴曉妍共談現今閱讀形式的改變。 （圖片來源／台北書展基金會）

從繪本《我是一隻噴火龍》到橋樑書《山雨小學》，作家賴馬走過30年的創作旅程。2月7日2026台北國際書展於世貿一館主題廣場舉辦「賴馬30—從角色到世界觀，兒童文學的創作之路」邀請賴馬分享30年間的創作歷程，也與作家賴曉妍共談現今閱讀形式的改變。

賴馬從1996年開始創作，30年間他完成和合作完成15本圖畫書、1本遊戲書和5本橋樑書，今年也與作家黃春明共同擔任第34屆臺北國際書展閱讀大使。他分享，過去30年可以分為四個創作階段，從負責兒童報紙的美術編輯和配圖以及繪製童書和兒童雜誌的插畫、開始創作圖畫書，到有小孩後，時間被切割成多個片段、改用小畫家創作，再到近年開始創作橋樑書。

「共讀，是親子間最有愛的互動與遊戲。身為圖畫書創作者，我努力以幼兒能看懂，父母也喜歡的幽默創意，打造百看不厭、處處有『彩蛋』的作品。」

賴馬分享為了讓讀者每次看都有新的發現，他在書中安排許多彩蛋，像是把自己和家人藏進書中、將成語以圖畫的方式畫進書中，又或是以繪畫方式讓孩子尋找其與數字的關聯等。講座過程中，賴馬逐頁展示書本，帶領觀眾一窺只有作者才知道的小彩蛋，例如：《十二生肖的故事》中「精忠報國」的插畫、《我家附近的流浪狗》車牌寫著「9958」象徵「救救我吧」，以及《最棒的禮物》封面上所有動物注視著讀者，傳達「最棒的禮物就是自己」的巧思。

從圖畫書到橋樑書，賴馬在一頁頁的書本中，為讀者留下反覆閱讀的樂趣。近年，賴馬與賴曉妍合作創作《山雨小學》系列書籍。面對閱讀形式的改變，賴曉妍觀察到，知識取得雖然變得更加容易，但若缺乏主動閱讀的習慣，會使孩子較難培養深入理解與思考書籍內容的能力，對此，賴馬也呼籲：「真的要從小開始培養閱讀，才會比較容易理解文字的功能。」

