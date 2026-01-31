台北國際書展 「在台灣閱讀香港」專區登場

（中央社記者李雅雯台北31日電）台港經濟文化合作策進會規劃「在台灣閱讀香港－書香VS座談」專區，將於台北國際書展登場，計有2場主題廣場對談、21場主題講座、60本香港書籍，展現香港文學與思想多元性。

台港經濟文化合作策進會今天透過新聞稿表示，「在台灣閱讀香港─書香VS座談」專區將於2月3至8日期間，在台北國際書展世貿一館展位登場，計有2場主題廣場對談、21場主題講座、60本香港書籍呈現香港多元樣貌。

廣告 廣告

台港經濟文化合作策進會指出，將邀集多名香港與台灣作家、學者與文化工作者展開深度對話，現場將展示60本近兩年在台灣出版的香港作家作品，透過不同視角理解香港所經歷的故事，同時反思台灣現有處境。

台港經濟文化合作策進會提到，期望台灣讀者「閱讀」香港外，也能理解香港文學如何在變動中持續發聲。書展期間安排多場主題講座，包括移民書寫、城市記憶、政治與空間、影像與文學、飲食文化、視覺設計、出版經驗等議題。

台港經濟文化合作策進會規劃2場主題廣場對談。「經典的未來：香港文學如何在新世代閱讀中延續」於2月3日登場，由香港作家沐羽、梁莉姿對談，分享新世代創作者如何回應文學經典。

「誰是香港作家？—語言、身分與跨境文學的再定位」於2月5日舉辦，將由香港作家廖偉棠、陳慧一起探討當代香港文學的身分與定位。（編輯：陳鎧妤）1150131