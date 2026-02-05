中央社

台北國際書展 民眾選購書籍（1） (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

2026台北國際書展5日下午人潮不斷，民眾在各書區展位自由翻閱、選購喜愛的書籍。

中央社記者趙世勳攝 115年2月5日

台北國際書展 民眾選購書籍（1） 2026台北國際書展5日下午人潮不斷，民眾在各書區 展位自由翻閱、選購喜愛的書籍。 中央社記者趙世勳攝 115年2月5日
台北國際書展 民眾選購書籍（1） 2026台北國際書展5日下午人潮不斷，民眾在各書區 展位自由翻閱、選購喜愛的書籍。 中央社記者趙世勳攝 115年2月5日

其他人也在看

2026全台TOP 16年貨大街總整理 台北迪化街、台中天津路、新化老街、高雄三鳳中街、屏東內埔年街活動資訊一次看！

2026全台TOP 16年貨大街總整理 台北迪化街、台中天津路、新化老街、高雄三鳳中街、屏東內埔年街活動資訊一次看！

今年農曆春節連假自2/14～2/22，共有9天的假期，全台各地紛紛推出年貨大街方便大家採買，在這裡可聽到叫賣聲此起彼落，充滿濃濃年味的氣氛。無論南北乾貨、糖果零食還是年菜食材，都可以在這裡找到，有的還結合消費抽獎、抓紅包、表演節目等一系列活動，是春節採買必去的地方。

Yahoo旅遊編輯部 ・ 3 週前發表留言
12年不間斷關懷 百名偏鄉長輩溫暖迎新年

12年不間斷關懷 百名偏鄉長輩溫暖迎新年

春節將至，中國醫藥大學附設醫院與林增連慈善基金會，響應台積電慈善基金會董事長張淑芬發起的「中部愛互聯」關懷獨居老人平台，長期服務偏鄉長者邁入12年，今天共同舉辦慈善音樂會，出動大批志工將南投信義、和平山區、石岡等偏鄉近百名獨居與據點長輩，接到台中提前圍爐，在米其林推薦餐廳吃辦桌，讓難得下山的長輩開心

自由時報 ・ 19 小時前發表留言
2026台北國際動漫節懶人包：門票價格、攤位平面圖、簽名會時間一次看

2026台北國際動漫節懶人包：門票價格、攤位平面圖、簽名會時間一次看

寒假動漫盛會第14屆「台北國際動漫節」於2026年2月5日至9日在南港展覽館一館盛大展出！在新春期間，為粉絲們帶來最精采的活動、最多元豐富的展出內容！ Yahoo奇摩遊戲編輯這次也整理了懶人包，內容涵蓋展覽地點、門票購票資訊、參展廠商與重點遊戲、現場活動亮點、展場平面圖等詳細資訊，隨著時間進行更新。趕快先了解活動重點，在展覽開始前做好準備，讓你的 TICA 之旅更加順暢！

Yahoo遊戲編輯部 ・ 3 週前發表留言
台北動漫節開幕萬人擠爆場館！　主辦估破2.5億商機

台北動漫節開幕萬人擠爆場館！　主辦估破2.5億商機

台北市 / 綜合報導 2026年台北國際動漫節今(5)日正式登場，上千名粉絲一早就將南港展覽館包圍，十點一開展，人潮湧入，各大人氣攤位水洩不通。而今年動漫節服儀,有新規定要特別留意，比照台北捷運規定，禁止民眾攜帶防毒面具、過度擬真槍械跟刀劍等道具，違規者不得入場。10點一到，大批人潮瞬間湧入，入場民眾鎖定目標後，立刻拼命向前衝，第14屆台北國際動漫節，5日正式登場，但人一多不免有些小插曲正式開展前，有民眾偷偷跟著廠商，想要混進場內，但當然躲不過，工作人員的火眼金睛，被擋了下來，而受到北捷隨機攻擊案影響，動漫節主辦單位，今年也有cosplay新規定。如果無正當理由，佩戴防毒面具面罩或頭盔，導致無法辨識五官，經判斷後有影響秩序疑慮，就會限制入場，道具上則禁止攜帶，過度擬真的槍械刀劍。民眾：「看起來外觀是武器，但是他摸一下就放我走了，這個滿明顯是假的，是紙板做的，所以就沒有被太多的刁難。」民眾：「比如說我要出鬼滅之刃，(配件)就會帶刀，有可能就不能帶。」民眾：「對我來說不會(影響)，因為我不會COS那些角色。」雖然今年多了些服儀規定，但還是擋不住粉絲朝聖，一大早超過千名粉絲，直接從館內排到場外，每個入口都塞到看不見空隙，就是為了要搶到限定商品。民眾：「毛巾，然後這一樣是背包，這個全部4000多。」除了福袋超吸睛外，也有業者推出，全球限量200套的，獵人卡片收藏冊，成功吸引粉絲注意。動畫代理行銷公司行銷公關吳俊樺：「有很多學生族群還沒有拿到紅包，但是他們最近都有拿到像文化幣，都是場內可以使用，那我們預估業績應該可以樂觀期待，成長一到兩成。」這回動漫節匯集超過，100家廠商800個攤位，官方預計參觀人潮，將突破50萬人，創造大約2.5億商機，可見動漫市場如此龐大。 原始連結

華視影音 ・ 1 小時前發表留言

《台北股市》華邦電力積電彎腰撿！杜大師看好原因曝

【時報-台北電】華邦電(2344)、力積電(6770)2月2日遭打入跌停板，股市老先覺杜金龍認為是讓「還沒上車的趕快上車」，只是漲多休息，不用過於擔心。他以過去航海王為例，只要成交金額在前5名的個股，高光時刻就不會只有1年，且由於今年記憶體大賺，明年有高配息支撐，記憶體股價會貼著台股盤勢，有機會漲到明年5月。 法人不斷上修華邦電今年獲利及目標價，摩根大通(小摩)日前將華邦電今年EPS從6.31元大調至12.44元，上修目標價近70%至140元；群益也估華邦電今年EPS 9.9元、目標價上修至158元。 力積電、華邦電遭砍殺，投資人憂心記憶體要反轉，杜金龍在「鈔錢部署」節目中喊話，逢回就是上車好時機，認為先前走跌是因為漲多休息，記憶體的漲勢應該會和台股盤勢貼近，有機會漲到明年5月。 他表示，台股在今年第2季、第3季恐進行盤整，當記憶體公布獲利、營收嚇嚇叫，但股價率先反應，屆時利多不漲才要小心。 重演航海王：高光期不會只有1年 但因為今年記憶體大賺錢，明年會高配息，因此當大盤還在高檔的時候，高配息會讓股價有所支撐。回想4、5年前的航海王，獲利開始衰退時，也因為有高配息的支撐，股價能夠維持在

時報資訊 ・ 5 小時前發表留言
大S離世前5日病程公開　退燒藥竟成奪命關鍵...醫曝：身體投降了

大S離世前5日病程公開　退燒藥竟成奪命關鍵...醫曝：身體投降了

韓國KBS節目《名人生老病死的秘密》製作特輯，首度披露女星徐熙媛(大S)離世前5日的完整病程。南韓知名耳鼻喉科醫師李洛俊(이낙준)分析指出，患有心臟二尖瓣脫垂症的大S選擇泡溫泉緩解不適，加上服用退燒藥後的錯誤判斷，成為病情急遽惡化的致命關鍵。

中天新聞網 ・ 1 天前發表留言
韓媒公開大S猝逝時間軸！肺炎惡化「想返台治療」　衝機場路上心臟驟停

韓媒公開大S猝逝時間軸！肺炎惡化「想返台治療」　衝機場路上心臟驟停

大S於2025年1月29日與家人前往日本旅遊，抵達後不久即出現高燒、全身痠痛等症狀。她當時判斷只是旅途勞累，認為只要讓身體暖和便能改善，因此嘗試在飯店泡溫泉。然而，此舉反而使原本患有心臟疾病的大S血管壓力急遽上升，被視為導致病情快速惡化的關鍵原因之一。隨後大S被緊...

CTWANT ・ 1 天前發表留言
不靠減肥藥！王必勝「1年瘦16kg」三高全改善　網：認不出來了

不靠減肥藥！王必勝「1年瘦16kg」三高全改善　網：認不出來了

前衛福部次長王必勝今５日在臉書PO出瘦身前後的對比照，許多網友一看紛紛大呼「根本是兩個人」！王必勝透露，這一年多以來共減重16公斤，目前維持在76公斤上下已有半年，飲食習慣及運動健身都已內化為生活習慣的一部分。

中天新聞網 ・ 1 小時前發表留言
瞬間減15度！新一波降溫將報到 恐達寒流等級

瞬間減15度！新一波降溫將報到 恐達寒流等級

瞬間減15度！新一波降溫將報到 恐達寒流等級

EBC東森新聞 ・ 23 小時前發表留言
從業以來最難受！韓媒金寶山守3天　1關鍵原因「放棄訪問具俊曄」

從業以來最難受！韓媒金寶山守3天　1關鍵原因「放棄訪問具俊曄」

大S（徐熙媛）去年2月赴日旅遊期間因感染流感引發肺炎辭世，享年48歲。2日是她逝世一週年，由丈夫具俊曄參與設計的紀念雕像正式揭幕，許多圈內好友都到場致意。南韓節目《名人生老病死的秘密》也製作特輯來台跟拍具俊曄行程並曝光大S病故的時間軸，內容逼哭觀眾也讓收視率創下新高。

三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前發表留言
馬如龍49歲兒健檢返家後猝死！醫揭「7症狀」是警訊：全身倦怠也是

馬如龍49歲兒健檢返家後猝死！醫揭「7症狀」是警訊：全身倦怠也是

如龍（本名黃政雄）的兒子黃人龍，今天（3日）傳出已於昨(2日)猝逝。其家屬表示，他在做完成人健檢之後返家，被家人發現已倒地無意識，緊急送往醫院，雖有短暫恢復心跳，但搶救後仍不治，得年49歲。醫師表示，猝死常是心因性猝死，民眾若反覆出現胸悶胸痛、心悸、昏倒、呼吸困難、心律異常、全身倦怠、頭暈頭痛，需就醫以確定是否進一步檢查。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前發表留言
恐升級今年首波寒流！過年前「最冷2時段」曝光：恐下探6度

恐升級今年首波寒流！過年前「最冷2時段」曝光：恐下探6度

中央氣象署指出，今（5）日台灣環境為偏東轉東南風，各地大多為多雲到晴，僅迎風面花東地區及恆春半島有局部短暫雨，宜蘭有零星短暫雨；氣溫方面，白天溫暖舒適，西半部高溫約26至30度，東半部高溫約24至25度，夜間清晨天氣稍涼，各地低溫約14至18度，西半部日夜溫差大，早晚請適時增減衣物以免著涼。

三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前發表留言
下班衝一波！威力彩狂飆9.7億　神明點名「4生肖、星座」財星爆衝

下班衝一波！威力彩狂飆9.7億　神明點名「4生肖、星座」財星爆衝

頭獎一路累積、彩金衝破天花板，威力彩再度點燃全民追夢熱潮。隨著頭獎持續槓龜，獎金飆升至9.7億元，不少民眾躍躍欲試，命理圈也掀起討論熱度，直指部分生肖與星座正逢財運高峰期。威力彩上期開獎，貳獎共開出4注，每注各得1344萬1113元，分別獎落台北市、桃園市及花蓮縣，但頭獎依舊從缺，已連續28期未開出，累積彩金推升至上看9.7億元，再度成為話題焦點。林宜君

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前發表留言
大S揭幕儀式完成！具俊曄癡心守墓1年「突爆回韓國」　關鍵主因曝光

大S揭幕儀式完成！具俊曄癡心守墓1年「突爆回韓國」　關鍵主因曝光

大S（徐熙媛）去年2月赴日旅遊期間不幸感染流感，進而引發肺炎辭世，享年48歲。2日是她逝世一週年，由丈夫具俊曄參與設計的紀念雕像正式揭幕，許多圈內好友都到場致意。而農曆春節即將到來，外界關心守墓大S一年的具俊曄，過年怎麼過？據了解，在這個家家團聚的重要節日，他留在台灣機率不大，很有可能返回韓國，陪媽媽和姊姊一起過年。蔡維歆

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前發表留言
抱著女兒上廁所！柚子醫師心碎發聲　拒絕校方「逼被害人道歉」怒辦轉學

抱著女兒上廁所！柚子醫師心碎發聲　拒絕校方「逼被害人道歉」怒辦轉學

小兒科醫師陳木榮愛女遭同學踹頭重傷，一度無法行走。校方不僅調查期延長，更在初期要求受害者家屬向全班道歉，令陳木榮對校方信任全失。為避免女兒遭受二次傷害，陳木榮已為其辦理轉學，所幸女兒在新環境中復原良好。此事件凸顯校園安全處理及受害者保護機制失當，陳木榮沉痛呼籲，未來校園事件應獲妥善處理，確保孩子不再受傷。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前發表留言
張忠謀坐輪椅與黃仁勳餐敘　遭酸「富可敵國又怎樣？」許美華怒批：無知到可笑

張忠謀坐輪椅與黃仁勳餐敘　遭酸「富可敵國又怎樣？」許美華怒批：無知到可笑

[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導輝達執行長黃仁勳上月29日訪台，除參加輝達台灣公司尾牙外，也與台積電創辦人張忠謀見面餐敘，兩人在粵式餐廳「榕居」共進...

FTNN新聞網 ・ 1 天前發表留言
具俊曄痛苦到製作單位不忍心！節目組觀察3天「主動取消採訪」　攝影棚全員「哭到錄影中斷」破收視紀錄

具俊曄痛苦到製作單位不忍心！節目組觀察3天「主動取消採訪」　攝影棚全員「哭到錄影中斷」破收視紀錄

KBS2 醫療紀錄綜藝《名人病死的祕密》（셀럽병사의 비밀）於 3 日播出具俊曄與已故妻子大S（徐熙媛）的專題，揭開這段世紀之戀背後的醫療悲劇與守護故事。該集節目播出後，在韓國引發核彈級迴響，收視率不僅在瞬間衝破 4.2%，創下該節目自開播以來的歷史新高紀錄，更成功奪下同時段綜藝節目收視亞軍。 此外，衡量節目話題度的關鍵指標「2049 收視率」（20 歲至 49 歲核心目標族群）也達到 1.0%，證明了不論是老中青世代，都對這段超越生死的愛情與真相高度關注。

鏡報 ・ 21 小時前發表留言
具俊曄休息室淚崩！紙上寫滿「熙媛啊」　姜元來看了好心疼

具俊曄休息室淚崩！紙上寫滿「熙媛啊」　姜元來看了好心疼

姜元來在社群平台分享，兩人未事先聯繫，便直接飛抵台北探望好友。他表示：「俊曄瘦得令人心疼，連26年前熙媛送他的衣服，如今穿起來都還合身。」去年夏天，他因新聞得知具俊曄每日前往金寶山陪伴亡妻，而來台關心對方，「但祿基則是久別重逢，一見面2人就抱在一起痛哭。好一...

CTWANT ・ 1 天前發表留言
袁惟仁作品版權早賣斷　陶晶瑩點名曝「眾星友」金援8年不間斷

袁惟仁作品版權早賣斷　陶晶瑩點名曝「眾星友」金援8年不間斷

資深音樂人「小胖老師」袁惟仁2月2日在家中辭世，享年59歲，消息傳出後，演藝圈震驚不捨。多年好友陶晶瑩近日在電台節目《陶色新聞》中回憶，得知好友病逝的噩耗當下情緒潰堤，坦言至今難以接受。

太報 ・ 3 小時前發表留言
反對李貞秀！吳子嘉開罵柯文哲：沒靈魂政黨

反對李貞秀！吳子嘉開罵柯文哲：沒靈魂政黨

[NOWnews今日新聞]民眾黨6名新任不分區立委已於3日就職，外界關注中配李貞秀放棄國籍議題，她則自稱去年已赴對岸提出申請，但當地公安局卻表示無法辦理，李貞秀也因此成為台灣憲政史上首位中配出身的立法...

今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前發表留言