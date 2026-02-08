台北國際書展》漫畫家Luca Enoch來台 再掀義大利漫畫熱潮

「Fumetto! 12」展區精選12位具代表性的義大利漫畫家，呈現義大利漫畫的發展脈絡與文化底蘊。義大利漫畫家Luca Enoch在台上侃侃而談。（圖片來源／財團法人台北書展基金會）

2026台北國際書展延續2025年義大利主題國展，今年再度攜手設立義大利漫畫特展專區「Fumetto! 12」，7日邀請以《Gea》、《Dragonero》聞名的義大利漫畫家Luca Enoch來台，與義大利經濟貿易文化推廣辦事處主任陸意吉（Luigi Raffone），以及促成本次合作的拿波里COMICON漫畫展負責人Matteo Stefanelli，共同展開「走進義大利漫畫世界」對談，帶領讀者走入義大利漫畫的創作現場。

「Fumetto! 12」展區精選12位具代表性的義大利漫畫家，呈現義大利漫畫的發展脈絡與文化底蘊。Matteo指出，拿波里COMICON是歐洲三大漫畫展之一，已有逾30年歷史，每年吸引約18萬人次參觀；而Luca近30年的創作生涯，幾乎與漫畫展的發展同步。

講座中，Luca從正在連載的新作《黑龍》（Dragonero），談到塗鴉少女《Sprayliz》、搖滾少女《Gea》與回到過去的《Lilith》，逐一分享創作理念與歷程。

他回憶，《黑龍》誕生於約20年前。當時義大利幾乎沒有本土奇幻漫畫，市場多由日本與美國作品主導，因此《黑龍》的出現填補了空白。作品最初以月刊形式發行，每期約90頁，並定期推出彩色特刊，後續更延伸為電腦遊戲與小說，近年則改編為義大利國家電視台動畫。

談及亞洲帶來的靈感，Luca提到日本浮世繪、歌舞伎與中國京劇，以及亞洲電影對他的影響，包括台灣導演楊德昌、侯孝賢，以及香港導演吳宇森與王家衛。他也分享，中央山脈劃分一側多天然災害，一側則是高度發展的城市，這樣的地理結構令他印象深刻。未來他不排除將這樣的設定融入《黑龍》的世界觀，創造一座擁有雙重面貌的島嶼。

