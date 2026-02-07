台北國際書展 白袍仁心細數醫病故事

台北國際書展、慈濟人文志業展區，從上午開始，一連串精彩的醫療主題講座，接力上陣，邀請到的講者，幾乎都是慈濟醫院"院長"等級陣容，其中包含台北慈院院長、趙有誠，台中慈院院長、簡守信，他們除了是醫者、更身兼作者身分，帶來許多真摯的醫病故事與醫療的歷史故事，吸引大批民眾來到現場，領略醫療知識。

「一位畫家 他畫的 20世紀，所以他把當時最先進的設備，讓大家可以看的到。」

把畫作中的歷史內容，說得活靈活現，這場橫跨歷史與醫療新知的講座，只有在台北國際書展才看的到。台中慈濟醫院院長 簡守信：「人類的歷史上看起來，我們能夠有現代那麼好的醫療，而且這麼親近人性地 人文地，一個關懷的醫療 ，這是非常不容易的，所以我希望透過畫作讓大家看到，醫療的前世今生，也就更能夠珍惜我們所擁有的一切，更要去把健康這個觀念，素食這個觀念，落實在我們生活之中。」

看讀者的踴躍程度就知道，內容有多豐富，講者是台中慈濟醫院院長、簡守信，行醫40年歲月，不只是作家，也運用醫療專業，主持「大愛醫生館」節目，堪稱高人氣的金鐘醫師。「我們台北慈濟醫院的故事，台北慈濟醫院在去年呢，剛剛滿20年。」

20年精華，濃縮在一小時的講座，台北慈濟醫院、趙有誠院長，真摯的情感，訴說著醫病之間互動，如何在醫療路上，持續用「愛」鋪路，引領更多人，走在健康的道路。台北慈濟醫院院長 趙有誠：「大家用心對待病人，是很真誠 很真誠的愛，所以用愛跑出第一棒，因為我們都是上人第一代的弟子，那這個第一棒呢，是我們自我期許 要做到最好，那都沒有最好了 就更好。」

強棒接力，他們都身兼作者、醫者身分，筆觸下的，不只代表專業，更是對讀者與患者，溫柔而堅定的承諾。

