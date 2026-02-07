台北國際書展｢眷村時代｣ 紅磚牆、偽裝網搶眼亮相

記者黃朝琴／臺北報導

2026年台北國際書熱烈展開，編號A1011的｢眷村時代｣文化攤位格外搶眼，街道上的紅磚牆、裝甲車用的偽裝網，搭配眷村主題新書、雜誌、出版品與文化展示，帶領民眾深入認識眷村歷史與生活記憶；另有閱讀眷村專題講座輪番上場，從歷史到生活的文化對話，聽見眷村的聲音，看見時代的痕跡，全國首創｢金眷獎｣也在藍沙龍進行頒獎，書展期間更不能錯過眷村年畫門神。

第一屆｢金眷獎｣特別貢獻獎，頒給雲林虎尾建國眷村再造協會理事長魯紜湘，17年前她在父親的召喚下，回鄉帶著青年子弟投入虎尾眷村改造，至今不輟，成果斐然。

第一屆「金眷獎」有3本書獲獎，包含楊儒賓《思考中華民國》、洪佳如與林家莉的兒童繪本《爺爺的寶藏》，以及桃園市文化局和蔣竹山《眷村時代：一本重新認識戰後台灣社會的眷村文化指南》，從國家歷史思辨、家族生命記憶與眷村時代變遷出發，共同勾勒出中華民國與眷村文化交織而成的集體記憶與時代風景。

還有3本書特別獲得評審推薦，包括楊儒賓《多少蓬萊舊事》、胡為真《國運的轉危為安：再探民國政府遷台初期的軍事與外交(1949—1955)》，以及沈珮君《他鄉‧故鄉：在動盪的時代，「台灣行者」把我們的島打造成世界的光》，完整呈現台灣在動盪年代中形塑自身命運與世界定位的歷程。

眷村攤位裡每天下午有2場講座，內容橫跨兩岸、歷史、電影、文學、藝術；從眷村研究中探討沒有公婆的一代，也分享虎尾眷村在轉型過程中的經驗，例如前新聞局局長邵玉銘分享《我的童年流亡三部曲》，聽他娓娓道來難忘又深刻的童年記憶。

出版刊物方面，全國眷村文化保存聯盟定期發行《眷村雜誌》，第12期以「一江山戰役與大陳撤退 70 周年」為核心，剖析當年一江山戰役前後的軍事外交角力，報導王生明將軍的英勇事蹟，也描繪大陳義胞舉家遷移、落腳台灣的生命歷程，帶領讀者穿越時空，回顧那段動盪卻關鍵的歷史記憶。

第13期聚焦在「對日抗戰勝利 80 周年」，透過深度報導帶領讀者重返烽火現場，採訪團隊實地走訪東北抗戰遺址，追憶張自忠與王靖國等英烈將領，試圖在泛黃的史料中，還原那段血淚交織的歲月。無論是老兵背上話機的驚險、眷村微型藝術的再現，還是流亡三部曲的童年往事，這些溫暖而真實的故事，拼湊出屬於那個世代的堅韌面貌。

臺北市文化基金會眷村部總監李曉雯表示，北投中心新村內有200多扇木門，每逢過年要為大小門片換上新裝。自2024年起插畫家｢角斯｣用當年生肖為主角，為中心新村設計可驅邪避鬼、保宅平安的神靈。眷村文化主題攤位的門柱上，特別貼上眷村年畫門神系列，包括｢吉慶有餘｣、「馬上添福｣，祝大家馬年滿滿的幸福。

李曉雯表示，據說今年馬年，門神一海一陸，海馬神手持寶瓶，源源不絕地湧出北投溫泉，象徵身心靈的修復與重生，療癒意象與中心新村軍醫背景不謀而合。路馬神手持金瓜槌，頭戴蝙蝠帽、腳穿福靴，腹部還帶著一隻守財虎，象徵眷村轉化後的興旺與庇佑。

