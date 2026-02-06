台北國際書展～藝術家"解惑"人生

台北國際書展第四天，一場結合藝術與生命故事的心靈講座登場。以"解惑"一書為引，歌仔戲藝術家唐美雲與大環藝術家楊世豪，透過各自的人生歷程，分享信仰、挫折與自我突破的體悟，引導聽眾在困惑中找回前行的方向。

唐美雲歌仔戲團團長 唐美雲：「新春伊始拜早年，祝你身體健康 ，萬事順心。」

用歌仔戲曲調向大家拜年，拉近與觀眾的距離，知名歌仔戲藝術家唐美雲，以及大環藝術家楊世豪，進一步分享人生歷程，為現場觀眾帶來"解惑"的生命體悟。

唐美雲歌仔戲團團長 唐美雲：「有信仰是非常重要的， 而且要找對的方向， 可以從上人的開示法語裡，還有靜思語裡面，可以找到鼓勵自己的方式，還有就是，每次聆聽上人的開示完以後，回家總是會反覆地去思考，我覺得這個對於我，平常在遇到任何事情的時候，是會具有安定我的內心的作用。」

大環藝術家楊世豪，則在跨越恐懼與傷痛的過程中，體會持續站起來的生命力量。

大環藝術家 楊世豪：「可能在大眾面向直觀，看到大環可能會覺得， 它是一個很危險的東西，或是說它可能很容易受傷，我覺得最開始的是最難的部分，當你跨過了那一步之後，可是因為你受了傷，你怎麼樣持續地站起來，這件事情對我來講我覺得，那或許才是最要跨出去的第一步。」

在台北國際書展現場，兩位藝術家從"心"出發，透過"解惑"一書為引，舉辦心靈座談會，分享他們在人生轉折中的體悟。

靜思書軒營運長 蔡青兒：「解惑這一套書裡頭，每個人都會有不同的經歷，不同的考驗，但是，我們也需要清楚的方向，就像我們的法脈一樣，我們有靜思法脈，我們的路就會非常地清楚。」

人生道路上不一定都會有掌聲，唯有方向清楚、內心不迷失，才能在每一次考驗中，走出屬於自己的解惑之路。

