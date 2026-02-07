台北國際書展 醫學盛宴翻開生命新頁

台北國際書展今天（2/7）週六，迎來人潮高峰，而慈濟人文志業也人氣滿滿。所以就在今天，慈濟人文志業一口氣推出4場重磅的醫療講座接力，希望讓民眾帶著滿滿的知識回家。後半場，是有斗六慈濟醫院院長簡瑞騰，分享他的書「刎頸之交」，講述臨床上他所遇到脊椎問題的個案。以及花蓮慈濟醫院醫務秘書李毅，也分享他的新書「在傷痛深處仍願相信」，描寫他如何以情化解醫療糾紛，站在病患、家屬、和醫師三方角度去思考。

斗六慈濟醫院院長 簡瑞騰：「手機不應該是低頭看，而是要保持這種平視的距離。」

一句話就點醒了現代人烏龜頸的問題，斗六慈濟醫院院長簡瑞騰，擁有10幾年豐富的脊頸椎臨床經驗。 2019出版的「刎頸之交」，賣出7千多本，2025年再版、二刷，簽書會現場，人潮滿滿。民眾 李女士：「想要聽聽看，他講的是不是，跟我們身上發生的事雷同，有什麼方法能減緩。」

斗六慈濟醫院院長 簡瑞騰：「透過這本書的推廣，這幾年來已經造福了非常多的患者，因為有書的流傳，大家會互相介紹，把類似症狀的病人，整個都吸引到大林慈濟醫院，或者斗六慈濟醫院。」

台北國際書展的慈濟人文攤位，2月7號是醫療講座接力賽，除了院長簡瑞騰介紹書籍。花蓮慈濟醫院醫務秘書李毅也出一本新書，在傷痛深處仍願相信，講的就是他在處理醫療糾紛的這些年，所看到的人間故事。花蓮慈濟醫院法制長 李毅：「我不談法律 我不談因果關係，我甚至也不談什麼責任，我談的是 在這個(醫療糾紛)裡面，如果有人受到傷害，我們要怎麼做，還有民眾要怎麼看待這件事情。」

民眾熱情支持，藉由簽書會，也讓人了解，醫療第一線的困境與魅力。

