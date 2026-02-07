台北國際書展～鏟子超人讓愛不退燒

大家還記得2025年9月，花蓮光復因為馬太鞍溪堰塞湖溢流，導致可怕的泥流洪災嗎？慈濟基金會在台北國際書展上，就邀請了曾經去花蓮幫忙救災的鏟子超人們分享所見所聞，他們有的是網紅，有的是志工，但都發揮自己的專長和影響力，去幫助災區。

2025年9月，馬太鞍溪堰塞湖溢流，花蓮光復鄉災情嚴重。所有台灣人不分縣市，不分你我，湧進災區協助清運，媒體叫他們，鏟子超人。

網紅 Becca：「我們不再透過社群，而是真的走到現場去看，它是怎麼回事。」

廣告 廣告

網紅 蘇睿丞：「很久沒有看到台灣人，這麼凝聚在一件事情上，然後是為了幫助自己的家，自己的家鄉，自己的家人們。」

網紅 Becca：「因為這次大家，不再只是透過網路跟社群，去看別人到底發生什麼事，而是實際地走到現場去體驗。」

人氣網紅Becca和蘇睿丞，受慈濟邀請，在台北國際書展上，分享自己當鏟子超人時的所見所聞。

網紅 Becca：「我本來沒有想太多，我就是想下去，我什麼都記錄，就在當天結束之後，我就想，好像很多人說想要下來，但是他們會有所擔心，我是不是就可以把現場還原給他們，讓他們知道其實你不用害怕，順便把我知道的資訊，都跟他們講，就好像我先幫你做了功課了。」

網紅 蘇睿丞：「我從我一上車，到我帶了什麼東西，還有我在那邊遇到的事情，我就是有拍影片，傳達到網路上，這些資訊，有一些是我馬太鞍部落的朋友看到，也有一些是看到我拍影片，他們從網路上丟資訊給我，我再把它整合丟給大家。」

影片的號召力不容小覷，慈濟志工邱繹紘，年紀輕輕就用自己的媒體專業，成為慈濟基金會官方小編，利用社群媒體的影響力，短時間內召到大批人力。

慈濟志工 邱繹紘：「一開始我們知道光復的災情，其實算是第一時間，就一起掌握這個資訊，然後一起統籌，看怎麼樣讓短影音的力量，去號召更多的年輕人，一起前往災區去清掃。」

所有人第一時間發揮所長，幫助光復重新站起來。如今現身台北國際書展，就是想用自己的影響力，再發掘更多的青年志工。

更多 大愛新聞 報導：

0208歷史今天 花慈首例肝移植

全台急凍 寒流南下越晚越冷

