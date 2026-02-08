「台北國際書展」閉幕 58萬人次創佳績

記者黃朝琴／臺北報導

文化部主辦2026第34屆「台北國際書展」昨日傍晚圓滿閉幕，除頒發各項展位設計獎項，同時宣布明年由捷克接棒主題國，今年以「閱讀泰精彩」為主題，泰國擔任主題國，展現豐沛國際出版活力，也因文化幣與門票抵用金帶動買氣為期，6天展期吸引58萬人次參與，成功追平2019年疫前紀錄，為這場年度最具指標性的閱讀盛會畫下圓滿句點。

明年將由捷克接棒擔任主題國

文化部表示，書展在農曆年前掀起一波閱讀熱潮，書香與年節氛圍交融，今年共有29國、509家國內外出版社參展、1467名國內外作家參與，辦理1301場閱讀推廣活動、1853場版權會議，總計吸引58萬人次參觀，文化部也補助50所學校、共1076個偏鄉學生參與書展。參觀人潮踴躍，不僅展現出版產業的活力，更呈現臺灣社會在精神與物質層面的豐足與自信。

今年書展由泰國擔任主題國，以「CreaTHAIvity—泰式創意生活」為主軸，呈現豐富多元的出版樣貌，除帶來童書、文學、漫畫等精采豐富出版品，亦安排各類講座，以及泰國料理、泰拳表演等文化體驗，讓書成為臺泰文化交流的橋梁。2027年書展將由捷克接棒擔任主題國，捷克文學向以其深厚的文學傳統聞名於世，捷克文學與臺灣讀者將在明年的書展中相遇，展開深刻的交流與對話。

閉幕典禮上同步頒發「最佳展位設計獎」，大型展位組金、銀、銅獎由讀字公民、九歌出版社有限公司、博客來數位科技股份有限公司獲得。中小型展位組金、銀、銅獎，分別為國立臺灣大學出版中心、啓明出版事業股份有限公司／恆祥紙品股份有限公司、國家圖書館；代表出版產業實踐淨零永續目標的綠色永續獎由誠品股份有限公司獲得。

第34屆「台北國際書展」昨日傍晚圓滿閉幕，除頒發各項展位設計獎項，同時宣布明年由捷克接棒主題國。（記者黃朝琴攝）