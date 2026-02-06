台北國際書展 韓繪本作家白希那現場朗讀 (圖)

其他人也在看
8億人瑞娶69歲看護！子女街頭搶人 律師提2疑點：有良心嗎？
台北一名102歲的人瑞今年年初跟照顧他的看護結婚，但子女直到探視時，被父親擋在門外才得知，子女趁看護帶父親回診時，在馬偕醫院門外上演搶人戲碼，相關事件引發議論。對此，時常評論時事的律師李怡貞也針對事件提出疑點，點出事件的關鍵人物。
身價8億百歲阿公閃婚 子孫急搶人雙方互告
社會中心／綜合報導台北市一名102歲王姓長者近日與照顧其長達27年的68歲賴姓女看護完成結婚登記，讓子女情緒激動。家屬趁老翁外出就醫時，直接將坐在輪椅上的他迅速帶離現場，引發警方注意並介入了解。王姓家屬指控，該名看護疑似覬覦老翁名下市值約8億元的不動產，才促成婚姻關係。事後，賴女及王男新聘請的越南籍看護皆對家屬提告傷害、強制與妨害名譽。
李雅英捐兒福29萬台幣！郁方「心繫剴剴案」氣炸怒轟：不要亂捐錢
藝人郁方上月（27）日現身法院，力挺「剴剴案」最終宣判，替遭虐致死的男童剴剴聲援。如今郁方在臉書轉發韓國啦啦隊女神李雅英行善捐29萬台幣給兒福聯盟的新聞，直言自己聞此快要氣死，呼籲名人做善事要睜大眼睛。蔡維歆
台中爆蒸餃店攻擊案！顧客慘遭「利剪猛插鎖骨」 嫌犯落網了
台中市也發生攻擊事件，昨（4日）晚間某間蒸餃店內，有位41歲的男子吃到一半，竟然被隔壁桌的身分不明男子持利剪「插過來」，當場血流如注，嫌犯行兇後迅速逃逸，6小時後落網，身分也曝光。
剴剴二審7天後「「李雅英捐29萬給兒盟」！網罵翻「急道歉了」
娛樂中心／綜合報導職棒富邦悍將韓籍啦啦隊女神李雅英，來台後除了敬業表現，私下也展現超親民態度，圈粉無數，可說是零負評女神。不過，近期李雅英在29歲生日前夕，貼出自己捐給兒福聯盟的29萬捐款單據。但由於先前兒福聯盟轉介的劉姓惡保母姊妹，因虐死剴剴案遭社會撻伐，加上二審結果1月27日才剛出爐，意外引發網友批判。藝人郁方得知後，也痛斥「我要氣死了」。今（6）日稍早李雅英經紀公司也發布道歉聲明。
政二代靠爸吸金1.3億拿去賭博！被害人哭訴：關久一點 顏大鈞下場出爐
台南市前副市長顏純左之子顏大鈞，頂著「政二代」光環，涉嫌向6名被害人吸金超過新台幣1.3億元。顏大鈞不僅虛構各類工程投資案，甚至對外謊稱「賴清德是我乾爹」以取信被害人。台南地方法院審理後，依6個詐欺取財罪，判處顏大鈞應執行有期徒刑7年10月，並宣告沒收未扣案犯罪所得6050萬元，全案可上訴。
前員工多次夜闖飲料店偷喝 老闆傻眼報警提告｜#鏡新聞
台北市信義區一間飲料店，竟然有前員工會在半夜偷偷闖進店內，偷喝飲料，老闆透過監視器看到後，相當傻眼，氣得直接公布影像，目前店家已經報警提告。
慎入！高雄28歲女超商店員遭酒瓶攻擊 頭破血流畫面曝
即時中心／潘柏廷、許雯絜報導高雄市中山一路一處超商今（6）日下午2時30分許發生傷人事件；一名60歲李姓女子因喝醉，在超商與28歲潘姓女店員發生口角衝突，對方更疑似拿酒瓶打向對方，導致該名店員頭破血流，更在現場怒摔超商陳列商品，現場滿目瘡痍。警方獲報後，立即制止女子，全案依殺人未遂罪逮捕偵訊後移送法辦。高雄市警新興分局中山所表示，今日下午2時30分許獲報中山一路某超商有衝突情形；員警到場時立即將動手婦人（李女、60歲）制止帶回，現場一名超商店員（潘女，28歲）頭部受傷送醫。高雄某超商現場滿目瘡痍。（圖／民視新聞翻攝）經瞭解，動手李嫌疑似因酒醉與店員潘女起口角衝突，意識清楚並無生命危險，全案依殺人未遂罪逮捕偵訊後移送法辦。警方強調，對於任何不法滋事情形，本分局絕對會嚴厲執法，絕不寬待。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：快新聞／慎入！高雄28歲女超商店員遭酒瓶攻擊 頭破血流畫面曝 更多民視新聞報導甜心議員林穎孟指控前夫動粗 北院判林致光拘役40日宜蘭頭城砂石車失控撞休旅車 4人受困警消搶救中情緒失控嗆「斬首總統」完蛋了！駐中國工程師返台就被逮 下場曝光
新莊尾牙濺血！ 包商請款遭拒怒揮菜刀釀2傷｜#鏡新聞
新莊昨天(5日)晚間驚傳砍人案，裝潢公司包商在熱炒店舉辦尾牙，沒想到其中一名男子，疑似「預支工程款」被拒絕後，情緒失控竟持菜刀當街追砍，造成現場2人手肘砍傷送醫。
2025勞動基金績效衝16%該自提參一腳嗎？專家揭先評估2關鍵「別只看報酬率」
勞動基金2025年繳出亮眼成績，年度投資收益高達1兆1,177億元，收益率達16.06%，其中，新制勞退基金賺7,469億元，再創歷史新高。面對績效衝高，是否代表「勞退自提越多越好」？專家表示，評估是否參與勞退自提，首先要先看節稅效果與退休後實質幫助。
2026全台5大新景點推薦 關渡探險樂園、九九峰氦氣球樂園、國家圖書館南部分館、出火地質公園資訊一次看！
新的一年到來，全台也有一些新的景點可以期待！2026年全台新景點包括關渡探險樂園、九九峰氦氣球樂園、國家圖書館南部分館、大仁滯洪池、出火地質公園等，這些都是即將啟動的新地標與觀光亮點，涵蓋親子、生態、文化與休閒等多元面向，趕緊把這些景點收進口袋清單！
中榮醫材商執刀「刑懲並進」 衛生局：2醫師全面停業、院方10萬罰鍰
針對台中榮總2名醫師楊孟寅與鄭文郁違法讓廠商進入禁區執行手術，台中市政府衛生局表示，經查該院在醫療業務管理及督導醫師執行職務上確有疏失，衛生局採取「刑懲並進」原則，即刻對醫院及醫師祭出行政處分，包括對醫院督導不周裁處10萬元罰鍰，以及涉案的楊醫師與鄭醫師處停業一個月處分，後續將再依刑事判決結果依法辦理，不排除加重懲處，維護民眾權益。
栽培多年「一炮而紅」 苗栗造橋談文火車站炮仗花步道盛情迎賓
不少民眾喜歡欣賞、拍攝宛如橘紅色瀑布垂掛護欄、牆邊的炮仗花，苗栗縣欣賞炮仗花景點向來以苗栗銅鑼炮仗花海公園名聞遐邇，不過，造橋鄉公所近年來打造談文社區，並結合既有的談文火車站成為「談文學」景點，鄉公所也在談文學步道上栽種炮仗花，今年大規模盛開約150公尺，造橋鄉長徐連斌表示，賞花期至少可至2月中旬，
黃國昌率退休警消提＂行政訴訟＂ 綠營：預算釋憲中
政治中心／王云宣、吳志恆 台北報導民眾黨日前正式宣佈徵召黨主席黃國昌，參選新北市長，今天上午，他會同大批退休警消人員，現身台北高等行政法院，提起「行政訴訟」，指控行政院針對去年三讀通過的警察人員人事條例修法，尚未編列預算，對此民進黨立委反嗆，相關預算早已送交釋憲。大批退休警消2/5上午現身台北高等行政法院提起＂行政訴訟＂ 指控行政院未依據警察人員人事條例修正案編預算（圖／民視新聞）民眾黨主席黃國昌，出面聲援退休警消，獲得熱烈支持，超過3百名退休警消，來到台北高等行政庭，要提起團體訴訟。民眾黨主席黃國昌：「提起訴訟的人數，已經超過2千人，我們在立法院，三讀通過了，警察人員人事條例35條的修正案，為什麼有一個政府，可以在國會三讀法律通過，總統公布法律之後，竟然可以選擇擺爛。」退休警察人員協會總會長耿繼文：「我警察工作42年，他不算我42年，只算我35年，我（年金）最高上限8折也不能恢復，我只有7折7折多，78.25%，大部分的人都在70%上下，能夠到80%的沒幾個人啊，可是（政府）對外宣稱，你們可以回到8成。」民眾黨和3百多位退休警消集結台北高等行政法院外 高呼訴求口號（圖／民視新聞）民眾黨號召退休警消，提起團體訴訟，遭解讀是在搶警消選票，尤其民眾黨聲稱，警察人員人事條例修正案，三讀去年就通過，如今指控政府違法不編預算，導致退休警消退休金少領，遭綠營開嗆，修正案窒礙難行，行政院早就聲請釋憲。立委（民）陳培瑜：「黃國昌一定是覺得，現在休會期間，沒有程序委員會可以討論總預算，他非常寂寞非常孤單，他覺得很冷，所以他就自行搭了一個政治舞台，但是我要提醒黃國昌（前）委員，你不要忘記了，相關的預算，行政院已經送釋憲了，我們必須要等到釋憲的結果出爐之後，行政院已經說了，如果釋憲結果出爐，該編就會編。」去年立院三讀通過警察人員人事條例修正案 但行政院認為窒礙難行已提釋憲（圖／資料畫面）去年4月公布的修正案，提高警消退休所得替代率，如今擔憂造成財政衝擊，政院提出釋憲，憲法法庭判決尚未出爐，就先被在野做政治操作。原文出處：黃國昌率退休警消提「行政訴訟」 綠營：預算早已聲請釋憲 更多民視新聞報導黃國昌批谷立言「介入台灣內政」遭轟！AIT回應「真實立場」全曝光黃國昌指谷立言態度與華府落差大！他酸：以為一樣有「兩顆太陽」？AIT「機智回應」黃國昌！周軒大讚：罵人不帶髒字
春節連假 高雄主要醫院開診資訊一覽
今（2026）年春節連假自2月14至22日長達9天，高雄主要醫院多在大年初一至初三都開設傳染病特別門診，也有部分醫院除夕即開設傳染病特別門診，文雄醫院的UCC輕急症中心於週日及國定假日開設，收費較區域及醫學中心低，有需求的民眾也可多加利用。
女控遇愛情詐騙投資435萬成空 怨檢不起訴
辛苦錢被騙 怎麼過年?高雄一名女子帶朋友到一家機車店前，拉白布條 控訴遇到愛情詐騙，指控店內一名謝姓員工，交往期間鼓吹她投資機車店，她陸續投入435萬，還被對方拿走兩支勞力士手表，對方不只劈腿 還說資金全虧掉了，女子提告檢方又不起訴，不甘心才會到到機車行抗議，一度揚言砸雞蛋，被警方勸退。 #愛情詐騙#勞力士#劈腿
尾牙驚濺血！ 「請款拿不到錢」包商怒揮利器送辦
新北市 / 綜合報導 新北市新莊一間熱炒店，昨(5)日深夜，驚傳持刀砍人案！一名翁姓下游包商疑似多次請款遭拒，心生不滿，趁著裝潢公司包商在熱炒店辦尾牙，持利器衝進店揮砍。民眾嚇壞了，手邊有什麼丟什麼，直到警方到場，將人壓制逮捕。身穿背心的男子，站在路邊滑手機，這時卻突然衝出一名，手持利器的男子，二話不說往他身上揮砍。砍人男子像是失去理智，面對突如其來的攻擊，被害人只能不斷逃命，一旁群眾嚇壞了，手邊有什麼丟什麼，就算這樣，男子還是繼續揮砍，場面相當火爆，警方獲報後也立刻趕往現場。員警VS.現場民眾：「現場就一個人受傷，還有沒有人受傷。」員警抵達現場，現場群眾還是很激動，警方立刻將人隔。目擊民眾：「有人拿刀啊，拿菜刀啊，在追那個拿菜刀的，(十幾個追一個這樣喔)，對啊。」事情發生在5日晚上，新北市新莊區民安西路，一間熱炒店，翁姓男子是下游廠商，疑似積欠債務，不滿提前預支款項被拒絕，買利器追砍上游張姓廠商，另一人也遭到波及，其他人見狀丟箱子酒瓶制止，最後失控的翁姓男子遭到逮捕。新莊警分局光華所副所長蘇筱婷：「第一時間迅速壓制逮捕行凶翁姓男子，並當場查扣菜刀1把。」警方，第一時間，迅速壓制逮捕行兇翁姓男子，並當場查扣菜刀1把，全案將涉案男子，依傷害罪移送新北檢偵辦，工程款管糾紛喬不攏，一場開心尾牙變調，濺血收場。 原始連結
知名反送中人士在台遭潑漆 港嫌快閃入境犯案｜#鏡新聞
政治上恐怕有紅色滲透，對於人民，恐怕也有跨境鎮壓，香港抗爭者「赴湯」湯偉雄，因遭中共迫害移居台灣，並在台北市士林區開設泰拳館，去年11月卻突然遭到不明人士潑漆，當時陸委會揭露，是兩名香港人士來台幫中共進行跨境鎮壓，但沒想到4日凌晨兩點，湯偉雄的拳館，又再度遭人潑漆，警方調查發現，嫌犯同樣為香港籍人士，而且在犯案後火速出境，因此不排除背後有組織在進行操縱。
2026全台TOP 16年貨大街總整理 台北迪化街、台中天津路、新化老街、高雄三鳳中街、屏東內埔年街活動資訊一次看！
今年農曆春節連假自2/14～2/22，共有9天的假期，全台各地紛紛推出年貨大街方便大家採買，在這裡可聽到叫賣聲此起彼落，充滿濃濃年味的氣氛。無論南北乾貨、糖果零食還是年菜食材，都可以在這裡找到，有的還結合消費抽獎、抓紅包、表演節目等一系列活動，是春節採買必去的地方。
台北捐血中心血庫告急 B型、O型血剩不到4天
（中央社記者沈佩瑤台北6日電）近期氣溫變化大，捐血人數下降，台北血庫告急，根據最新統計，血液庫存量只剩4天用量急缺，其中B型僅剩4天，O型3.3天更是瀕臨警戒線，台北捐血中心呼籲民眾踴躍捐血。