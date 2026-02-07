【台北國際書展】A1011紅磚牆攤位 帶領讀者閱讀眷村

記者黃朝琴／臺北報導

2026年台北國際書展熱烈展開，編號A1011的「眷村時代」文化攤位格外搶眼，街道上的紅磚牆、裝甲車用的偽裝網，搭配眷村主題新書、雜誌、出版品與文化展示，帶領民眾深入認識眷村歷史與生活記憶；另有閱讀眷村專題講座輪番上場，從歷史到生活的文化對話，聽見眷村的聲音，看見時代的痕跡，全國首創「金眷獎」也在藍沙龍進行頒獎，書展期間更不能錯過眷村年畫門神。

第一屆「金眷獎」特別貢獻獎，頒給雲林虎尾建國眷村再造協會理事長魯紜湘，17年前她在父親的召喚下，回鄉帶著青年子弟投入虎尾眷村改造，至今不輟，成果斐然。「金眷獎」有3本書獲獎，包含楊儒賓《思考中華民國》、洪佳如與林家莉的兒童繪本《爺爺的寶藏》，以及桃園市文化局和蔣竹山《眷村時代：一本重新認識戰後台灣社會的眷村文化指南》，從國家歷史思辨、家族生命記憶與眷村時代變遷出發，共同勾勒出中華民國與眷村文化交織而成的集體記憶與時代風景。

台北國際書展「眷村時代」攤位，帶領民眾深入認識眷村歷史與生活記憶。（臺北市文化基金會提供）