台北國際書展2月登場 國際重量級作家、藝人齊聚掀閱讀追星潮

第34屆台北國際書展將於2月3日至8日於台北世貿一館登場，集結國內外重量級作家、藝人與跨界創作者，規模與卡司再創高峰。（圖／台北書展基金會）

第34屆台北國際書展將於2月3日至8日於台北世貿一館登場，集結國內外重量級作家、藝人與跨界創作者，規模與卡司再創高峰。今年書展規劃「泰星來襲」、「國際聚焦」、「文學巨星」、「BL熱潮」、「全能藝人」、「跨界風雲」、「網紅說書」、「文青必追」、「圖像魅力」、「親子首選」十大追星路線，為書迷打造一站式追星與閱讀盛宴。

台北書展基金會介紹，國際陣容星光熠熠，主題國泰國作家火力全開，包括橫跨文學與影像創作的Paul Adirex、兩度榮獲東南亞國協文學獎的威拉蓬．尼廸巴帕、以當代漫畫詮釋經典文學的Mu，以及以療癒書寫深受讀者喜愛的九月的雲。備受矚目的還有泰國前進黨前黨魁皮塔．林家倫拉，將分享泰國民主現況，帶來政治與閱讀的跨界對話。

廣告 廣告

「國際聚焦」邀來多位世界級作家，包括韓國繪本天后白希那、日本文壇指標吉本芭娜娜、美國作家安東尼．馬拉、捷克作家卡特日娜．圖齊科娃及韓國導演作家千明官。其中吉本芭娜娜將與曾寶儀座談，並發表《吹上奇譚》系列新作。

國內方面，「文學巨星」白先勇、蔣勳、吳明益、駱以軍、夏曼．藍波安齊聚一堂；「全能藝人」陶晶瑩、許瑋甯、連俞涵、曾寶儀、孫翠鳳、唐美雲等輪番登場；「跨界風雲」則由吳淡如、謝哲青、方念華、詹慶齡及小冬瓜等帶來人生、旅行與生命書寫。

近年最受矚目的「BL熱潮」亦不缺席，泰國人氣BL作家Prapt、Cali、MTRD.S，以及韓國作家Flona來台與讀者交流，展現亞洲BL創作能量。親子與圖像創作同樣亮眼，賴馬、黃春明共同擔任閱讀大使，多位國際插畫家也將舉辦親子工作坊。

台北書展基金會表示，書展活動資訊已同步於官網「活動行事曆」及書展APP上線，讀者可搜尋作家姓名，即時掌握上百場講座與簽書活動，近距離與心儀創作者相遇。

2026第34屆台北國際書展

Taipei International Book Exhibition 2026

展覽地點：台北世貿中心一館

展出時間：2／3－2／5（週二－四）10：00－18：00；2／6－2／7（週五－六）10：00－22：00；2／8（日）10：00－20：00 展期6天全面開放購票入場

更多中時新聞網報導

吃便當也算 國旅2.2億旅次 立委批灌水

世足》歐抵制美聲浪 前FIFA主席呼應

高職災廠場列管 勤查重罰