台北國際書展2月開展 主題國泰國亮相

記者劉昕翊／臺北報導

「2026第34屆台北國際書展」將於2月3日在世貿一館盛大登場，由泰國擔任主題國，透過文學、插畫、圖像敘事與多元文化體驗，展現泰國當代多元文化與創作能量，並規劃系列座談、文化體驗，為民眾打造全新閱讀體驗。

台北書展基金會昨日舉辦「2026台北國際書展泰國主題國及國際焦點記者會」，文化部政務次長李靜慧表示，今年起13至15歲正式納入常態化文化幣發放範圍，希望青少年朋友可以帶著文化幣走進書展，選一本屬於自己的書，找到和世界對話的起點。

泰國主題國館由泰國商務部國際貿易推廣局（DITP）、泰國出版暨書商協會（PUBAT）共同籌劃，以「CreaTHAIvity｜泰式創意生活」為主題，規劃「泰國文學精選展」，集結37家出版社，展出多元作品；主題展覽「CreaTHAIvity」則精選50本代表性作品，描繪泰國各地文化、社會變遷與生活樣貌如何交織成當代泰國的文學風景；「插畫展區：泰式生活風景」匯集多位泰國插畫家與圖像敘事創作者的作品，透過創新的視覺語言，重新詮釋泰國身分、歷史記憶與日常生活。

另外，泰國還邀請超過10位風格多元的作家與創作者來臺交流，將於書展期間舉辦多場作家座談，帶領觀眾理解泰國文化如何深植於日常生活之中，並成為文學與創意表現的重要靈感來源。

