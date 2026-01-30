台北國際書展2月3日開跑 文化幣優惠三重送

記者劉昕翊／綜合報導

「2026台北國際書展」由泰國擔任主題國、以「閱讀泰精彩」為主題，將於2月3至8日在世貿一館登場，為刺激購書消費，文化部加碼推出門票全額抵用金、文化幣好禮三重送，邀請全民一同逛書展；「台北書展基金會」也公布十大追星路線，讓書迷第一時間掌握與心儀偶像作家面對面的機會。

平日門票全額抵用 文化幣加碼至1800點

為鼓勵大眾把握機會在平日多逛幾次書展，文化部於今年「台北國際書展」期間，推出「平日門票全額抵用金」，2月3至6日在書展現場消費，不限金額、品項可一次性全額抵用，使用張數不限，惟不得找零、轉售，遺失不補發，隔天使用、複印、翻拍或毀損者無效，亦不得兌換現金；使用全額抵用金券時，仍可取得全額發票。

文化部表示，今年文化幣除13至22歲全面發放1200點，在書展期間更推出3大優惠，鼓勵青少年把握機會使用文化幣購書；首先，18至22歲文化幣帳戶餘額超過100點者，可憑文化幣免費入場（未滿18歲持身分證或其他可證明文件免費入場）；第2大優惠則是所有領有文化幣的青少年在書展現場以文化幣消費，「使用2點送1點」，1200點最高可加碼至1800點。

十大追星路線 與偶像相遇

此外，今年書展規劃「泰星來襲」、「國際聚焦」、「網紅說書」、「文學巨星」、「BL熱潮」、「全能藝人」、「跨界風雲」、「文青必追」、「圖像魅力」、「親子首選」等十大追星路線，集結擅長以當代漫畫詮釋泰國經典文學的Mu、韓國繪本作家白希那、新婚人氣正旺的許瑋甯、喜歡閱讀的文青女神連俞涵等，條條都是粉絲必收名單。為方便粉絲掌握追星第一時間，書展官網「活動行事曆」及書展App同步上線，只要進入官網「搜尋」功能，或查詢「活動行事曆」，輸入「作家名字」，即可即時掌握上百場活動資訊，不錯過任何一場與偶像相遇的時刻。

