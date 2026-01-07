台北國際書展2/3世貿登場 主題國泰國展現多元文化

記者劉昕翊／臺北報導

「2026第34屆台北國際書展」將於2月3至8日，在世貿一館盛大登場，由泰國擔任主題國，透過文學、插畫、圖像敘事與多元文化體驗，展現泰國當代多元文化與創作能量，並策劃一系列座談、文化體驗，盼為民眾打造全新閱讀體驗。

書展由文化部主辦，今（7）日辦理泰國主題國及國際焦點記者會，文化部政務次長李靜慧表示，今年書展是泰國繼2009、2014年後第3度擔任主題國，且今年同時集結比利時對圖像漫畫的深耕、捷克在兒少出版的創新、法國的跨世代閱讀設計、印度以故事為核心的文化想像、義大利以漫畫視為文學形式策展，都讓書展成為一個以出版為核心、以文化為語言的國際交流現場。

其中，泰國主題國館由泰國商務部國際貿易推廣局（DITP）、泰國出版暨書商協會（PUBAT）共同籌畫，以「CreaTHAIvity｜泰式創意生活」為策展主題，規劃「泰國文學精選展」，集結37家出版社，展出作品涵蓋小說、童書與繪本、漫畫、推理、恐怖、BL／GL、回憶錄、歷史、政治及非虛構書寫等多元類型；主題展覽「CreaTHAIvity」則精選50本代表性作品，透過地方書寫與個人經驗，描繪泰國各地文化、社會變遷與生活樣貌如何交織成當代泰國的文學風景；「插畫展區：泰式生活風景」匯集多位泰國插畫家與圖像敘事創作者的作品，涵蓋繪本、漫畫與網漫形式，透過創新的視覺語言，重新詮釋泰國身分、歷史記憶與日常生活。

另外，泰國還將邀請超過10位風格多元的作家與創作者來臺交流，將於書展期間舉辦多場作家座談、作品分享與跨文化對談活動，同時於每日推出不同形式的泰國文化體驗，包含泰國飲食文化介紹、泰拳示範與互動，以及泰語與文化入門體驗，從味覺、身體到語言層面，帶領觀眾理解泰國文化如何深植於日常生活之中，並成為文學與創意表現的重要靈感來源。

李靜慧指出，今年起13至15歲正式納入常態化文化幣發放範圍，相當於有逾200萬的青少年擁有1200點文化幣，也希望青少年朋友可以帶著文化幣走進書展，選一本屬於自己的書，找到和世界對話的起點。

「2026第34屆台北國際書展」由泰國擔任主題國，透過文學、插畫、圖像敘事與多元文化體驗，展現泰國當代多元文化與創作能量。（記者劉昕翊攝）

「2026第34屆台北國際書展」同時也集結歐洲和亞洲多個國家館，讓書展成為一個以出版為核心、以文化為語言的國際交流現場。（記者劉昕翊攝）

「2026第34屆台北國際書展」將於2月3至8日，在世貿一館盛大登場，今日辦理泰國主題國及國際焦點記者會。（記者劉昕翊攝）