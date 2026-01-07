台北國際書展2/3登場 主題國「泰」精彩

泰國擔任2026年台北國際書展主題國，將帶來許多精彩作品。

2026年台北國際書展主題國發布記者會合影。

2026台北國際書展2月3日至2月8日將在臺北世貿一館舉行，今年書展邀請泰國擔任主題國，並以諧音「閱讀泰精彩」為書展主題，泰國除了帶來文學、插畫及近年非常受歡迎的BL與GL作品外，也將以泰國獨有的水上市場為靈感打造展場，同時安排泰拳體驗、泰國電影賞析及泰國美食品嚐，在書展打造全新的「泰式創意生活」。

泰國主題館今年以「CreaTHAIvity泰式創意生活」為策展主題，創作展現泰國的文化與日常生活，包括規劃「泰國文學精選展」，集結來自37家出版社與內容單位的策展選書，展出作品涵蓋小說、童書與繪本、漫畫、推理、恐怖、BL／GL、回憶錄等多元類型，完整呈現泰國出版產業與文學創作的豐富層次。

主題展覽「CreaTHAIvity」則精選50本代表性作品，聚焦不同地域與世代的創作聲音，透過地方書寫與個人經驗，描繪泰國各地文化、社會變遷與生活樣貌如何交織成當代泰國的文學風景。

「插畫展區：泰式生活風景」則匯集多位泰國插畫家與圖像敘事創作者的作品，涵蓋繪本、漫畫與網漫形式，成為另一大亮點。

泰國曾在2009及2014年擔任過台北書展主題國，泰國商務處處長李凱莉指出，很榮幸2026年泰國再次擔任台北國際書展主題國，本次展館中特別融入多項泰國傳統文化元素，例如引用泰國重要文學人物—拉瑪二世國王的詩作，營造出濃厚的歷史氛圍與文化意象，在書架設計方面，以泰國水上市場為靈感，作為展示空間，呈現今年的重點書籍，其中也包含多本已翻譯成中文、並於書展現場販售的泰國作品。

書展期間，泰國也將邀請小說家邦波．阿迪雷山（Pongpol Adireksarn）、致力於童書與繪本創作的拉塔娜．波提拉（Rattana Potirath）等超過10位的知名作家來臺，並將舉辦多場作家座談、作品分享與跨文化對談活動，主題橫跨小說、童書、療癒書寫、類型文學、影視改編與數位敘事。另外，每日還規劃不同形式的泰國文化體驗，包含泰國飲食文化介紹、泰拳示範與互動，以及泰語與文化入門體驗，從味覺、身體到語言層面，帶領民眾理解泰國文化如何深植於日常生活之中。

文化部次長李靜慧表示，台北國際書展開創以來，並非一直定位在銷售場域，更是要打造一個讓不同語言、文化及出版系統在此彼此交流與對話，很高興今年邀請泰國擔任主題國，讓讀者能全方位感受到泰國的創作的靈魂，同時還有多個國家參展，讓台北國際書展成為一個以出版為核心、以文化為語言的國際交流現場。