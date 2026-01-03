台北國際書展2/3登場 主題「閱讀泰精采」

記者黃朝琴／臺北報導

2026年台北國際書展2月3至8日世貿一館舉行，以「閱讀泰精采」為主題，邀民眾透過7大主題館、8大特色書區，以及8大講座體驗區，帶來融合閱讀、文化與科技的全感官盛宴，一躍飛向書頁字句形成異世界；從泰國主題國熱力展演、童書主題館「驚奇市場」，再到以AI共創聲音的數位主題館「來自我與書本的聲音」，將參與者閱讀體驗，轉化成為一場場身臨其境的旅行。

台北國際書展今年邁入第34屆，由文化部主辦、台北書展基金會承辦，臺北市政府、新北市政府、基隆市政府共同協辦，傳統結合創新，帶你穿梭文采風貌，官網公布主視覺由黃郁欽與陶樂蒂創作，以微笑鯨魚（代表臺灣）和飛天大象（代表泰國）呈現閱讀的奇幻與跨越國界，歡迎大家新的一年走進「閱讀泰精彩」的多彩世界。

台北國際書展今年由「泰國」擔任主題國展示文化、影劇、文學 (如BL) 及美食等魅力，同時舉辦相關活動，如北市圖的寒假閱讀節，鼓勵讀者透過閱讀認識泰國。

泰國出版與書商協會表示，除了將帶來優秀的文學作家，一同呈現豐富的泰國當代出版能量，近年備受年輕世代喜愛的泰國影視、BL與GL文創內容也將首次以多元形式亮相，提供讀者與創作者交流的平台。泰國出版界也將透過市場分享的交流茶會，深化泰台文化輸出的能量。令人期待的文化體驗部分，更將以泰拳示範、泰式按摩體驗與泰國廚藝料理為亮點，讓民眾近距離感受泰國文化的生命力。

今年特別邀請泰國最富盛名與代表性的女作家威拉蓬．尼迪巴帕、泰國漫畫家-查雅蓬・普阿帕尼奇、柴拉特・皮皮帕塔納普拉普、納帕頌・克穆塔和MTRD.S暢談BL作品從粉絲驅動的起步，到獲得文學界的認可，深化台灣與泰國文化影視及文學漫畫等多元交流與對話。

2026年書展受邀國際作家眾所矚目。包括榮獲2020瑞典林格倫大獎的韓國藝術家白希那、入圍國際布克獎決選，被譽為韓國最會「編排故事」之一的導演作家千明官、曾入圍「國家圖書獎」美國暢銷小說家安東尼．馬拉，以及出版超過40部作品，法國具盛名的插畫家瑪嘉莉．呂什也將在書展現場進行繪畫，邀請大家進入她的音樂世界。日本方面則有在臺灣最具知名度的女性代表作家吉本芭娜娜、小朋友最愛的暢銷繪本作家長崎真悟將帶來新書發表、親子工作坊。

童書主題館以「菜市場」為靈感，菜市場是採買食材地方，也是人情百態與生活細節的縮影，於是以「驚奇市場：一場創意的採買旅行」為主軸，透過心靈有機屋、情緒廚房、知識能量站、創意魔法坊、情感小鋪、文化市集等6項主題攤位，帶領孩子在書頁間體驗不同面向視角與思考，攤位陳列充滿創意童書，親子彷彿走入一座色彩鮮明的驚奇市場，自在穿梭還能組合自己的「閱讀套餐」。

在數位主題館方面，以「來自我與書本的聲音 Voices from the Pages」為題，以「聲音」為核心，邀請讀者以朗讀、吟頌或聊天的方式，讓個人的聲線化為情感與記憶的延伸。展覽結合AI 語音與影像生成技術，將參與者的聲音閱讀轉譯為獨特可視的圖像內容，如同一棵由語句與感受成長出的「智慧之樹」，透過科技，讓閱讀成為一場沉浸式、可「看見」的創造旅程，完成一場以聲音與AI共創閱讀的數位奇境。

台北書展基金會表示，台北國際書展首度將兩大主題館「數位主題館」及「書展大賞館」移至世貿一館的二樓A2會議室共同展出，並將黃沙龍移至A+會議室，以雙主題館結合活動區的方式，打造世貿一樓及二樓展區的不同亮點，邀請讀者穿梭體驗、更上一層樓。

國際書展規劃有八大書區，包括綜合書區、童書區、動漫輕小說書區、數位出版及學習區、國際書區、外文書區、文學書區及公民書區等，展示多元的出版品，聚集國內外知名暢銷作家、插畫家、漫畫家預計超過千場閱讀活動。

台北國際書展歡迎全國讀者把握一年一度難得機會進場同樂，書展期間提供桃園（含）以南及宜花東讀者持臺鐵、高鐵票根免費入場，持續推行18歲以下讀者憑證免費入場等優惠措施，廣受師生及校園團體喜愛的「寒假趣書展！」活動，結合闖關活動，線上報名吸引全臺師生及家長熱烈響應，歡迎老師、家長書展期間前往現場報名，共享受閱讀異世界的樂趣。

