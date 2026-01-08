台北國際書展2/3登場！「憑2條件」免費入場 展區亮點搶先看

記者柯美儀／台北報導

2026台北國際書展主題國為泰國。（圖／文化部提供）

2026第34屆台北國際書展即將於2月3日至8日於世貿一館舉辦，今年以泰國為主題國，展出作品包括小說、童書與繪本，以及漫畫回憶錄等多元類型。文化部也同步推出多項「免費入場」優惠，未滿18歲讀者，以及桃園（含）以南及宜花東地區的民眾，持台鐵或高鐵票根即可入場。

書展主題國介紹

2026台北國際書展主題為「閱讀泰精彩」，主題國由泰國擔任，這也是泰國繼2009、2014年後第三度成為書展主題國。此次泰國主題國館，以「CreaTHAIvity｜泰式創意生活」為策展主題，聚焦創意如何源於生活、扎根地方，生成於出版。

主題國館內規劃「泰國文學精選展」，集結37家出版社，展出作品涵蓋小說、童書與繪本、漫畫、推理、恐怖、BL／GL、回憶錄、歷史、政治及非虛構書寫等多元類型。主題展覽「CreaTHAIvity」則精選50本代表性作品，透過地方書寫與個人經驗，描繪泰國各地文化、社會變遷與生活樣貌如何交織成當代泰國的文學風景；另一重要亮點「插畫展區：泰式生活風景」匯集多位泰國插畫家與圖像敘事創作者的作品，涵蓋繪本、漫畫與網漫形式，透過創新的視覺語言，重新詮釋泰國身分、歷史記憶與日常生活。

本次泰國還邀請超過10位風格多元的作家與創作者來台交流，將於書展期間舉辦多場作家座談、作品分享與跨文化對談活動。此外，泰國主題館將每日推出不同形式的泰國文化體驗，包含泰國飲食文化介紹、泰拳示範與互動，以及泰語與文化入門體驗，從味覺、身體到語言層面，帶領觀眾理解泰國文化如何深植於日常生活之中，並成為文學與創意表現的重要靈感來源。

今年的書展同時集結歐洲和亞洲多個國家館。（圖／文化部提供）

本次書展集結歐洲與亞洲多國主題館

比利時館由法語文化區與台北辦事處策畫，展出文學小說、非小說、童書與繪本，呈現比利時法語出版的創作深度與歐洲文化地位；捷克館聚焦當代兒童與青少年書籍，包括繪本、立體書、小說、漫畫與圖像小說，展出近10年代表作60本，強調互動與空間感閱讀體驗。

法國館展出童書、漫畫、文學與人文作品，從圖像敘事到文字書寫，滿足不同世代讀者需求；印度館以「Little Mind, Big Idea」為主題，結合童書、互動螢幕與故事體驗，呈現多元文化、傳統寓言與多語社會特色。

義大利館分雙展館呈現當代出版與漫畫創作，主展館展示童書、教育出版、圖像小說與漫畫；漫畫特展回顧義大利漫畫發展及文化影響。香港館則以「書寫香港，連結世界」為主題，精選逾600本出版物，涵蓋城市記憶、社會議題、歷代思潮與藝術創作，提供跨世代、跨文化的閱讀平台。

書展優惠

台北國際書展期間，桃園（含）以南及宜花東讀者持台鐵、高鐵票根即可免費入場，未滿18歲讀者憑證免費入場等優惠措施。同時，文化部提醒，從今年起13至15歲學生可領取1200點文化幣，歡迎於書展期間使用文化幣購書，參與相關文化消費，更多活動書展訊息詳見台北國際書展官網：https://www.tibe.org.tw/。

