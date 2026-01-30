台北國際書展2/3登場 文化部推門票全額抵用金

記者劉昕翊／臺北報導

「2026台北國際書展」由泰國擔任主題國、「閱讀泰精彩」為主題，將於2月3至8日在世貿一館登場，為刺激購書消費，文化部加碼推出門票全額抵用金、文化幣好禮3重送，邀請全民一同逛書展，營造書香社會。

為鼓勵大眾把握機會在平日多逛幾次書展，文化部於今年「台北國際書展」期間，推出「平日門票全額抵用金」，2月3至6日在書展現場消費，不限金額、品項可一次性全額抵用，使用張數不限，惟不得找零、轉售，遺失不補發，隔天使用、複印、翻拍或毀損者無效，亦不得兌換現金；使用全額抵用金券時，仍可取得全額發票。

文化部表示，今年文化幣除13至22歲全面發放1200點，在書展期間更推出3大優惠，鼓勵青少年把握機會使用文化幣購書；首先，18至22歲文化幣帳戶餘額超過100點者，可憑文化幣免費入場（未滿18歲持身分證或其他可證明文件免費入場）；第2大優惠則是所有領有文化幣的青少年在書展現場以文化幣消費，「使用2點送1點」，1200點最高可加碼至1800點。

另外，文化幣APP全面升級「遊戲化」，每季聯名臺灣角色IP陪伴青少年完成任務，可獲得限定徽章；累積指定任務及徽章，則能獲得晉級機會。首季由「黃阿瑪的後宮生活」領軍，書展期間在展內攤位使用文化幣，不限金額即可獲得代表書店及出版業的「故事共鳴」徽章；書展期間也能挑戰「快閃任務」，展內攤位消費累計達600點文化幣，即可獲得「瞬行制霸」的書展限定徽章。

此外，今年書展期間，文化部持續推出「寒假趣書展」活動，考量去年樺加沙颱風對花蓮縣光復鄉造成嚴重災情，文化部特別邀請光復鄉光復商工、光復國中、富源國中、太巴塱國小師生參觀書展，並致贈每所學校一套中小學生讀物選介「精選之星」適齡讀物，每位學生可獲得1張於中小學生讀物選介館使用的圖書兌換券外，也安排前往宜蘭傳藝中心參觀，認識傳統藝術、建築，體驗傳藝文昌祠的點心燈活動，期待為光復鄉學子開啟一段溫暖、明亮的閱讀旅程。

